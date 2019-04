Drei Matchpucks für den SCB

Der aberkannte EVZ-Treffer von Roe. (Video: SRF)

Die Herren Lemelin und Hebeisden gerieten nicht in den Ruf, Heimschiedsrichter zu sein, das gewiss nicht. Die Zuger mussten sich aber vor allem den Vorwurf gefallen lassen, ihre klare spielerische Überlegenheit nicht in Tore umzumünzen. 25:13 stand es nach Schüssen nach zwei Abschnitten und dieses Verhältnis spiegelte die Geschehnisse ziemlich adäquat.

Als dann in der 45. Minute Lino Martschini im Powerplay mit einer Direktabnahme verkürzte, kam noch einmal Hoffnung unter den 7200 Zuschauern auf. Obwohl die Berner mit Kontern gefährlich blieben, hatten die Zuger noch einmal Chancen zum Ausgleich, speziell in einem weiteren Überzahlspiel und durch einen Ablenker von Roe. Der SCB, dessen Kernteam in den letzten vier Jahren nur eine Playoff-Serie verloren hat – den Halbfinal 2018 gegen die ZSC Lions – spielte seine Routine aber aus und geriet nicht mehr in grösste Gefahr. Wie am Dienstag erzielte Mark Arcobello mit einem «Empty Netter» den Schlusspunkt. Der SCB untermauerte damit die Auswärtsstärke, von acht Playoff-Spielen auf fremdem Eis haben sie nur eines verloren.