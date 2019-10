Dostoinov: «Das ist mein grosses Problem, ich bin zu wenig konstant»

Alexei Dostoinov, 11 Spiele, 0 Tore – was ist los mit Ihnen?

Gute Frage. (lacht) Eigentlich ist alles in Ordnung. Die Vorbereitung verlief besser denn je, ich traf mehrmals. Dass ich jetzt noch immer ohne Tor dastehe – das geht gar nicht. Ich hatte ein paar gute Szenen, gleich in drei Verlängerungen hätte ich den Siegtreffer erzielen müssen. Ein Problem war aber die Gehirnerschütterung.