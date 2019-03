Für die ZSC Lions und ihre Anhänger mag es weniger als 24 Stunden nach der bitteren 2:3-Niederlage im Direktduell mit Servette nur ein ganz kleiner Trost sein: In den letzten zwei Jahrzehnten blieb die Playoff-Qualifikation mancher Mannschaft, die vor der Saison auf dem Papier zu den besten Acht zählte, verwehrt. In einigen Fällen fehlte nicht einmal ein Punkt, wie Sie oben in der Bildstrecke sehen.