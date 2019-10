Die zweite Powerplay-Formation kommt in Fahrt

Nach fünf Niederlagen in Folge war die Frage, was die Mannschaft Kari Jalonens aus ihren Fehlern gelernt hatte. Beim 3:1-Sieg gegen Gottéron lohnte sich der Blick auf ein paar Punkte.

Startphase. Zuletzt war der SCB dreimal früh in Rückstand geraten. Die Berner liessen auch in Freiburg früh zwei gute Chancen zu, doch Lukas Lhotak schoss in der 3. Minute Niklas Schlegel an, Ralph Stalder aus noch besserer Position daneben. Nach 244 Sekunden schloss Thomas Rüfenacht eine schöne Kombination aus kurzer Distanz erfolgreich ab. Der SCB führte 1:0 – Auftrag erfüllt.