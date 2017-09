Die zweite Chance

Vor einem Jahr begann Dario Meyer seine erste NLA-Saison beim SCB stark. Der frühere Junior war zuvor nach einem Gastspiel für die Edmonton Oil Kings in der kanadischen Juniorenliga Western Hockey League zurückgekehrt. Doch nach 17 Partien (3 Tore/2 Assists) war im November plötzlich Schluss. Trainer Kari Jalonen fand für ihn keine Berücksichtigung mehr. Statt der SC Bern war fortan Visp Meyers Team.

«In meinem Kopf ist kein Platz für Gedanken an einen erneuten Wechsel. Im Gegenteil: Ich will beweisen, dass ich fähig bin, beim SCB zu spielen», sagt der 20-Jährige. Dass er gewillt ist, sich durchzusetzen, bewies er bereits im Januar, als er beim SCB vorzeitig bis 2018 verlängerte. Eine andere Option wäre gewesen, bei einem kleineren Klub mehr Einsatzminuten zu erhalten. «Ich war mit der Situation nicht zufrieden, aber die Chance, in Bern zu spielen, wollte ich mir nicht entgehen lassen», erklärt Meyer.

Unter Beobachtung

Dass mit dem jungen Spieler nur um ein Jahr verlängert wurde, ist für Sportchef Alex Chatelain der logische Schritt. «Wir wollen seine Entwicklung beobachten.» Im Klartext: Diese Saison soll zeigen, ob Meyer beim SCB bestehen kann. Der Protagonist kennt die Ausgangslage. Entsprechend hat er sich vorbereitet und an seinen Defiziten gearbeitet. «Der Sommer war hart. 2, 3 Kilogramm sind dazugekommen.»

Meyer spricht freilich von Muskel­masse. «Ich musste kräftiger und ­robuster werden», erklärt er. «Die Entwicklung stimmt», bestätigt Chatelain, und nickt zufrieden, während er dem mittlerweile 88 Kilogramm schweren Akteur beim Training zuschaut. Neben der körperlichen Verfassung war und ist auch Meyers defensives Verhalten auf dem Eis ein Kritikpunkt. «Denn in der ­Offensive verfügt er unbestritten über alle notwendigen Tools», sagt Chatelain.

Center oder Flügel

Im Startspiel gegen Gottéron setzte Jalonen den Stürmer als Flügel in der 3. Linie ein, zuletzt gegen Ambri als Mittelstürmer in der 4. Formation. «In einer offensiveren Linie als Flügel oder als Center in einer defensiver ausgerichteten Formation zu spielen, ist nicht das Gleiche. Aber auf welcher Position ich eingesetzt werde, ist egal. Ich kann an beiden Aufgaben wachsen», hält Meyer fest. Chatelain attestiert ihm, dass er seine Sache zuletzt auch als Center gut gemacht habe. Nach der Analyse mit den Trainern weiss der Stürmer jedoch, dass er im Abwehrverhalten weiter zulegen muss. «Ich will unbedingt zeigen, dass ich auch hinten dem Team helfen kann.»

Dazu dürfte Meyer schon heute (19.45 Uhr) in Genf Gelegenheit haben. Auch wenn man noch nicht recht weiss, wie sich Ser­vette unter McSorley-Nachfolger Craig Woodcroft entfaltet. Nach dem Startsieg im Derby gegen Lausanne unterlagen die Genfer Freiburg und Davos. Wie schon das erstaunlich forsche Ambri dürfte auch Genf nicht mehr gleich auftreten wie vergangene Saison. Für Meyer sind Veränderungen beim Gegner «durchaus spannend. Neues macht Spass.» Dieser würde ihm aber wohl vergehen, wenn er selber während der Saison erneut zu einem neuen Team müsste. (Berner Zeitung)