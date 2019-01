Weil es keinen Gästesektor gibt, ist die Stimmung in der provisorischen Malley-Halle speziell – vor allem, wenn der Lausanne HC in Rücklage gerät. So ist es trotz fast vollen Rängen sehr, sehr ruhig, als Simon Moser in der 51. Minute im Powerplay das 5:1 für den SC Bern erzielt.