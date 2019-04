Die jungen Bullen fordern die alten Stiere

So kann er gleich den Tarif durchgeben und den Zuger Anstifter beschäftigen. Es wird schon viel aussagen, was heute in den ersten paar Einsätzen geschieht. Die Zuger werden versuchen, ihre Intensität ab dem Puckeinwurf durchzusetzen – die Berner werden dagegenhalten wollen.

Die Serie wird in den Zweikämpfen entschieden und in den Köpfen: Wer ist bereit, den Preis zu zahlen? Die Zuger werden zu rasant spielen, als dass sie nervös werden könnten. Die Berner werden versuchen, mit Härte zu antworten. Ich erwarte kein Abtasten, sondern einen erbitterten Kampf von der ersten Sekunde an.

Oft bist du der bessere Coach, wenn du weniger coachst.

Als ich 1999 in mein erstes Playoff mit den ZSC Lions stieg, dachte ich, ich sei ziemlich gut und könne das Team zum Titel managen. War für ein Fehler! Wir scheiterten jämmerlich im Viertelfinal. Die beiden Finalcoaches müssen sich bewusst sein, dass sie am besten ­beraten sind, ihren Spielern den «Schlachtplan» zu erklären und ihnen dann die Bühne zu überlassen. Das ist die Ironie des Coachings – oft bist du der bessere Coach, wenn du weniger coachst.

Das sollte vor allem Dan Tangnes beherzigen, der erstmals in einem Final steht. Er hat ein junges, aggressives Team, das es liebt, zu laufen und Puckverluste zu provozieren. Die Zuger sollten nicht gross nachdenken, sondern vor allem tun. Der SCB spielt ein überlegteres Eishockey. Coach Jalonen wird seine vierte Linie öfter aufs Eis schicken müssen, aber aus welchen Gründen auch immer widerstrebt ihm das.

Und seine Strategie, sich in die neutrale Zone zurückzuziehen, um einen Vorsprung zu verteidigen, wird gegen die Zuger schon gar nicht aufgehen. Wenn der SCB die rote Linie preisgibt, spielt das dem EVZ in die Karten – mehr noch als den Genfern im Viertelfinal. Was ist also mein Ratschlag an die beiden Coaches? Macht den Spielern klar, wo eure Prioritäten liegen, und tretet zur Seite!