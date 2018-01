Die alte Wiki-Stärke

Wiki-Münsingen ist für seine Kampfstärke bekannt. Die Aaretaler geben auch in schwierig ­erscheinenden Spielsituationen nicht auf. Mit dem Engagement von Trainer Stefan Gerber im Jahr 2013 erhielten vermehrt spielerische Elemente Einzug. Was früher massgeblich zum Erfolg beigetragen hatte, wurde jedoch nicht vergessen.

Die Partie am Samstag war wieder so ein Beispiel. Wiki spielte gegen Düdingen lange nicht gut, viele Fehlpässe bestimmten das Geschehen. Die Gäste, nach sechs Siegen in Folge voller Selbstvertrauen angereist, gingen 3:1 in Führung. Das dritte Tor war ein typischer Treffer, der einer Mannschaft gelingt, wenn es ihr läuft.

Verteidiger Sandro Nussbaumer zog ab, Stürmer Andri Kessler lenkte die Scheibe irgendwie ins Gehäuse ab. Doch Wiki gab nicht auf. Im Schlussdrittel dominierten die Aaretaler gegen ein Düdingen, das vielleicht etwas zu sehr auf Sicherheit spielte.

42 Sekunden vor Schluss erzielte Thomas Studer mit 6 gegen 4 Feldspieler den Ausgleichstreffer, wobei strittig war, ob nicht zuvor ein Offside vorgelegen hatte. In der Verlängerung sicherte Cyril Kormann seinem Team den Sieg.

«Wir hatten stets etwas mehr vom Spiel und haben immer an den Sieg geglaubt», sagte der Captain. «Die erste von zwei wichtigen Partien haben wir gewonnen.» Die zweite steht am Mittwoch mit dem Derby im Grabengut gegen Thun an.

Kick im richtigen Moment

Wiki ist Mitglied der Spitzengruppe der Swiss Regio League und verfolgt das Ziel, in den verbleibenden Spielen der Qualifikation seinen Platz unter den ersten vier zu festigen. So könnten die Playoffs mit einem Heimspiel eröffnet werden.

Für Düdingen ist es ein grosser Erfolg, dass das Team überhaupt noch die Playoff-Teilnahme anstreben kann. Anfang Dezember waren die Freiburger klar distanziert und auf dem zweitletzten Platz klassiert.

Nach den erwähnten sechs Siegen in Folge wurden sie erst jetzt in Wichtrach wieder bezwungen. «Am 6. Dezember haben wir nach einem 0:2-Rückstand in Morges in der Garderobe gesagt, dass wir jetzt endlich ein Spiel zu unseren Gunsten wenden wollen», sagt Trainer Thomas Zwahlen.

Düdingen gewann noch 3:2. «Es war der Kick im richtigen Moment. um auf die Erfolgsspur zurückzufinden.» Man habe gewusst, dass man über viel Qualität im Team verfüge, es sei immer gut trainiert worden. So einfach kann Eishockey sein. (Berner Zeitung)