Vorsicht, Floskel! «Jedes Spiel ist nun unglaublich wichtig, das sind wir uns bewusst», sagt Raphael Kuonen. Man stelle sich einmal vor, ein Eishockeyprofi würde vor einer Partie Gegenteiliges behaupten.

Aber, dem Walliser Stürmer in Diensten der SCL Tigers gilt es eines zugutezuhalten: Aus Sicht der Emmentaler und der sieben anderen in den Strichkampf involvierten Teams ist jetzt tatsächlich jedes Spiel ungemein wichtig.

Die SCL Tigers treten am Dienstag bei den ZSC Lions an, es ist die erste von vier Partien bis zum Qualifikationsende am kommenden Montag. Und es ist vor allem ein veritables Strichkampfduell. Weil Langnauer (4.) und Zürcher (8.) lediglich fünf Punkte trennen.