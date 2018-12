Die Spätzünder aus dem Emmental

Eines muss man Heinz Ehlers lassen: Er kann die Dinge wunderbar auf den Punkt bringen. Am späten Samstagabend steht der Tigers-Coach also vor der Garderobe im Lausanner Provisorium und muss erklären, weshalb die SCL Tigers dem LHC 2:4 unterlagen, somit die zweite Niederlage de suite kassierten. «Im ersten Drittel waren wir einfach wirklich schlecht», meint der Däne. Dann führt er an, vielleicht seien seine Spieler nach der fünften Partie in den letzten neun Tagen etwas müde gewesen. Und schliesslich hält er fest: «Man muss auch den Gegner anschauen. Lausanne hat unglaublich viel Talent, sollte eigentlich deutlich besser sein als wir.»