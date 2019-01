Gut vier Stunden vor Beginn des zweiten Halbfinals an der U-20-Weltmeisterschaft in Vancouver war für Harri Pesonen klar: «Finnland erreicht den Final.» Der Flügelstürmer der SCL Tigers sollte recht bekommen. Die Junioren seines Heimatlandes überrannten die Schweizer regelrecht. Nach acht Minuten lag das Team von Coach Christian Wohlwend schon 0:4 hinten. Das Spiel hatte nur 40 Sekunden gedauert, ehe Ylönen die Skandinavier in Führung brachte.