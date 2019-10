Die SCL Tigers sichern sich den Extra-Punkt

Penaltyschiessen ist, wenn der EHC Biel gewinnt. So jedenfalls war es bis am Montagabend - dann beendeten die SCL Tigers diese Serie. 2:2 stand es nach 65 Minuten. So, wie bereits beim ersten Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten am 21. September. Dann aber zeigten sich die Langnauer ungewohnt kaltblütig: Im Penaltyschiessen trafen Yannick Blaser, Claudio Cadonau und Robbie Earl - derweil bei Biel einzig Yannick Rathgeb reüssierte.