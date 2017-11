Die Rückkehr von Primeau

Wo ein Titel ist, ist Josh Primeau, der Kanadier mit Schweizer-Lizenz, nicht weit. 2013 gewann er mit dem Lausanne HC die NLB-Meisterschaft, nachdem ihm im Vorjahr «nur» der Vizemeister-Titel vergönnt worden war – Meister wurde 2012 der SC Langenthal, in den Schluss­sekunden des Playoff-Finals verletzte Primeau den SCL-Kanadier Jeff Campbell.

Und 2017 stemmte Primeau den «Kübel» mit den Langenthalern in die Höhe – gegen die SC Rapperswil-Jona Lakers. Zu diesem Zeitpunkt war bereits klar, dass Primeau zu den St. Gallern wechseln wird. In einen inneren Konflikt kam er nach seiner Darstellung damals nicht: «Ich will mit den Lakers selbst aufsteigen», sagte er.

«Ich bin etwas nervös»

Mit dem Team vom Obersee läuft es Primeau gegenwärtig sehr gut. Seine hoch dotierte Mannschaft zieht mit elf Punkten Vorsprung auf Meister Langenthal und den vermeintlichen Transfersieger EHC Olten einsame Kreise an der Tabellenspitze.

Mit nur 31 Gegentoren in 21 Spielen zeigt das Team einen hervorragenden Gegentoreschnitt von 1,47 Gegentreffern. Die Boxplayquote liegt bei über 96 Prozent (!); erst 3 Gegentore kassierten die Lakers in Unterzahl, während gleichzeitig das Powerplay regelmässig zuschlägt (Quote: 29,8 Prozent).

Im Cup schaltete «Rappi» sowohl den EHC Winterthur (2:0), den HC Lugano (3:0) wie auch den EV Zug (5:1) aus – gegen die Innerschweizer gelang Primeau das Game-winning-Goal. All diesem Erfolg zum Trotz: Der Gang in die Eishalle Schoren sei für ihn etwas Besonderes: «Ich bin ein wenig nervös, und ich freue mich. Es wird etwas Spezielles, weil ich hier den Titel gewonnen haben. Es sind Emotionen da.»

Drei Titel mit drei Teams?

Wie mit Langenthal sei er in Rapperswil «Teil eines guten Teams auf und neben dem Eis». Folgt nun der dritte Titel in der zweithöchsten Liga mit dem dritten Team? So will es Primeau nicht ansagen, auch wenn es das klare Ziel der Lakers ist, in die National League zurückzukehren – er erinnert daran, dass einst von Langenthal der zügige Einzug in den Halbfinal erwartet wurde und das Aus im Viertelfinal gegen Martigny erfolgte. «Es kann alles geschehen, aber es sieht gut aus.»

Gleich wie mit Lausanne hoffe er aber darauf, wieder aufzusteigen. «Die Saison läuft sehr gut, das ganze Team harmoniert gut.»

Titel mit dem SCL war anders

Noch ist für Primeau sogar das Double möglich: der Gewinn der Swiss League und jener des Schweizer Cups. «Es lief gut, ich hoffe, dass es so weitergeht.» Das unterklassige Team sei zudem im Cup auch etwas einfacher zu begeistern. «Doch bis zu einem Double muss noch viel Hockey gespielt werden.» Gespannt blicke er auf den Spitzenkampf von heute in Langenthal.

«Ich liebte meine Zeit hier, was geschehen ist, war sehr schön.» Und der Titel sei anders gewesen als jener mit Lausanne. Bei Lausanne sei er erwartet worden, in Langenthal nicht. «Das Gefühl ist anders – aber so oder so. Wenn man das erreicht hat, will man es wieder und wieder erleben. Hoffentlich gelingt es uns in dieser Saison.»

In Rapperswil, wo er zehn Gehminuten vom Stadion entfernt wohnt, verfügt er über einen Zweijahresvertrag, egal, ob die Lakers nun im Frühjahr aufsteigen oder in der Swiss League verbleiben. (Langenthaler Tagblatt)