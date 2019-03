Die Kasse der Tigers klingelt, der Bann soll brechen

Eine halbe Stunde. So lange dauerte es gestern Morgen, bis die Tickets für das sechste Viertelfinalduell zwischen den SCL Tigers und Lausanne vergriffen waren. Damit wird die Ilfishalle heute zum elften Mal in dieser Saison ausverkauft sein, was Spieler wie Geschäftsführer gleichermassen freut. «Das Publikum kann das Zünglein an der Waage spielen, wir brauchen diese Unterstützung», sagt Raphael Kuonen.