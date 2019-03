Summe von Kleinigkeiten

«Es gibt keine Ausreden, aber es war schon so, dass die Genfer jenes Glück hatten, das uns fehlte», sagt SCB-Slowene Jan Mursak. Und Jalonen gibt zu, sein Team sei im ersten Drittel nicht auf dem nötigen Niveau gewesen. «Es waren ein paar Kleinigkeiten, die sich aufsummierten», hält Bieber fest und trifft den Kern der Sache.

Genoni war nicht schlecht, strahlte im ersten Drittel jedoch nicht die gewohnte Sicherheit aus und wurde für einmal vom glänzend disponierten Gegenüber überstrahlt. Die Verteidiger machten in der Defensive ihre Sache gut, schnitzerten aber zu oft in der Angriffsauslösung.

Die Stürmer sorgten für ein hohes Schussvolumen, liessen freilich beim letzten Pass und dem Abschluss die Präzision vermissen. Ungenügend war einzig das Powerplay. «Wir waren nicht so gut, wie wir hätten sein sollen. Defensiv spielten wir nicht so schlecht, in der Offensive machten wir zwar viel Druck, aber wir hätten mehr Chancen kreieren sollen», fasst Mursak zusammen.

Grund zur Panik besteht aus Berner Perspektive nicht. Das Team des SCB verfügt über viel Klasse sowie Erfahrung und müsste daher in der Lage sein, den Rückstand zu korrigieren. Schlaflose Nächte bereite ihm das 0:2 nicht, sagt denn auch Captain Simon Moser, seit gestern 30 Jahre alt. «Es ist schliesslich nicht die erste Playoff-Niederlage.»

Und Mursak erwartet am Dienstag in der Genfer Les-Vernets-Halle «einen harten, physischen Match. Es wird schwierig, aber die Playoffs sind die beste Zeit. Ich glaube, wir sind das bessere Team. Wenn wir zeigen, was wir können, schlagen wir die Genfer auswärts.» Die Situation ist heikel, aber wenn die Mutzen den Denkzettel annehmen, kann es eine heilsame Niederlage gewesen sein.