Nils Berger muss lachen. 0:3 gegen Servette und 1:5 gegen ­Davos verloren die SCL Tigers vor zwei Wochen, es handelte sich um zwei direkte Konkurrenten. «Und dann hatten alle wieder das Gefühl: Für Langnau ist es gelaufen», sagt er. Doch weit gefehlt. Die SCL Tigers reagierten auf den Rückschlag, wie sie das in dieser Saison immer zu tun pflegen: Sie gewannen, und das sogar in ­Lugano und in Bern. Entsprechend gut stehen ihre Chancen, das Playoff zu erreichen.