Die Bewerbungsfrist läuft ab

Am 17. Januar ist Stichtag. Dann wird der Schweizer Nationaltrainer Patrick Fischer sein Olympiakader an Swiss Olympic melden. 22 Feldspieler und 3 Torhüter dürfen nach Pyeongchang reisen. Am Spengler-Cup erhalten die Akteure ein letztes Mal die Gelegenheit, ihr Empfehlungsschreiben zu formulieren. Fischer sagt: «Wir stecken noch mitten in der Selektionsphase.» Der Trainer mag sich nicht an Spekulationen beteiligen. Er verweist auf die Verletzungen als Unsicherheitsfaktor und sagt: «Fünf, sechs Plätze im Kader sind hart umkämpft.»

Zwei Tendenzen zeichnen sich ab: Erstens wird Fischer nur Spieler berücksichtigen, die auch in den «Special Teams» (Powerplay/Boxplay) über Qualitäten verfügen. «Bei 5 gegen 5 müssen wir uns vor niemandem auf der Welt verstecken. Aber punkto Bully, Überzahl- und Unterzahlspiel braucht es eine Steigerung», sagt Fischer. Zweitens: Wer im Frühling an der WM in Paris seine Aufgabe erfüllt hat, besitzt einen Bonus. Nationalmannschaftsdirektor Raeto Raffainer sagt: «Wir bauen auf dem Gerüst von Paris, sofern die Spieler keinen Leistungseinbruch verzeichnen.» Wer ist für Olympia gesetzt? Wer besitzt gute Chancen? Wer ist Wackelkandidat und auf ausgezeichnete Leistungen in Davos angewiesen? Eine Einschätzung, sortiert nach Position:

Torhüter: Nicht ohne Genoni

An SCB-Meistergoalie Leonardo Genoni gibt es kein Vorbeikommen. Jonas Hiller spielte an der WM sowie am Karjala-Cup, blieb nicht frei von Makel, dürfte aber im Vergleich mit Zugs Tobias Stephan im Vorteil sein. Als dritten Torhüter wird Fischer wahrscheinlich einen jungen Keeper als Schnupperstift mitnehmen.

Gesetzt: Genoni Gute Chancen: Hiller, SennWackelkandidaten: Mayer, Stephan

Verteidiger: Spielstärke gefordert

Fischer setzt auf sechs spielstarke Verteidiger: «Haben wir den Puck, wollen wir kreieren. Das beginnt mit einem guten ersten Pass.» Zudem achtet der Coach darauf, dass die Abwehrpaare eingespielt sind. «Abstimmung und Vertrauen sind zentral.» Der siebte Verteidiger soll ein «robuster Boxplay-Spezialist» sein, der achte ein Allrounder. Gesetzt sind die SCB-Paarung Eric Blum/Ramon Untersander sowie Captain Raphael Diaz. Joel Genazzi und Romain Loeffel haben in Paris als Duo überzeugt. Philippe Furrer, an der WM meist an Diaz’ Seite, kämpft mit Hüftproblemen. Dominik Schlumpf könnte die Allrounderrolle einnehmen.

Gesetzt: Blum, Diaz, Untersander Gute Chancen: Furrer, Geering, Genazzi, Loeffel, SchlumpfWackelkandidaten: Du Bois, Marti, Sutter

Stürmer: Mit zwei WM-Linien

Zwei WM-Formationen sind gesetzt: Gaëtan Haas/Vincent Praplan/Denis Hollenstein und das Trio Cody Almond/Reto Schäppi/Thomas Rüfenacht. Unverzichtbar ist der Motor und dreifache Olympionike Andres Ambühl. Ebenso fix dabei sind die routinierten SCB-Flügel Simon Moser und Simon Bodenmann sowie der vielseitige ZSC-Youngster Pius Suter. Dessen Teamkollege Fabrice Herzog steckt nach guten WM-Auftritten im Formtief. Wie stark spielt der Paris-Bonus? Die internationale Tauglichkeit schuldig geblieben sind die in der Meisterschaft treffsicheren Lino Martschini und Grégory Hofmann. Der unberechenbare Damien Brunner ist auch für diese Prognose unberechenbar. Tanner Richard hat auf der Centerposition gegenüber seinen Konkurrenten Vorteile, weil er mit seiner Wucht das gewisse Etwas bringt. Die spannendsten Versuchungen sind Luca Fazzini und Tristan Scherwey: Der Luganese trifft und trifft, der Berner hat taktisch «einen Riesenschritt gemacht», wie es Raffainer formuliert. «Beide drängen ins Team.» Wer vermag sich in ­Davos besser zu präsentieren?

Gesetzt: Almond, Ambühl, Bodenmann, Haas, Hollenstein, Moser, Praplan, Rüfenacht, Schäppi, SuterGute Chancen: Herzog, RichardWackelkandidaten: Brunner, Corvi, Cunti, Fazzini, Hofmann, Martschini, Scherwey, Vermin

Zwei Joker: Bertschy und Kukan

Im Angriff und in der Abwehr gibt es je einen Joker. Sollten sich Stürmer Christoph Bertschy (Minnesota) und Verteidiger Dean Kukan (Columbus) bis Mitte Januar entscheiden, zu einem Schweizer Klub zu wechseln, kommen auch sie für Olympia infrage. Bertschy, der sich im Fall einer Rückkehr bereits bei Lausanne verpflichtet hat, wäre aber nicht gesetzt, der zweifache WM-Teilnehmer Kukan schon. An seinen Diensten bekundet für die nächste Saison auch der SC Bern Interesse. (Berner Zeitung)