Die Antworten müssen die Spieler liefern – auf dem Eis

Zum Beispiel: Weshalb agierte Ihre Mannschaft nicht mit der gleichen Intensität und der gleichen Härte wie in den beiden vorangegangenen Partien? Wie konnte es passieren, dass sich der SCB im Schlussdrittel nicht eine einzige hochkarätige Torchance erspielte? Wie bereiten Sie die Mutzen auf die heikle Aufgabe in Biel vor? Versprechen Sie wie vor Spiel 5 im Viertelfinal gegen Servette einen Sieg?

Doch all diese Fragen bleiben unbeantwortet. Jalonen lässt durch den Kommunikationsverantwortlichen ausrichten, er gebe keine Auskunft, zur Verfügung stünden nur die Spieler. Das unprofessionelle Verhalten des Finnen kompensieren Sportchef Alex Chatelain und Rolf Bachmann, der Sportverantwortliche des Grossclubs. Beide sind nicht bereit, die Darbietung vom Vorabend schönzureden. «Auch ich empfand es so, dass es uns nicht gelang, die Härte auszuspielen. Das war aber sicher nicht geplant. Die Dringlichkeit war nicht sichtbar; doch ich bin überzeugt, dass der Wille da war, aber die Umsetzung nicht gelang», bilanziert Bachmann.

Und Chatelain sagt: «Der Start war o.k., aber ich spürte zu wenig Feuer, zu wenig Dringlichkeit für ein Spiel 5 eines Halbfinals. Obwohl wir genügend Chancen hatten, den Match zu gewinnen, war es ein Spiel auf Augenhöhe. Das hätte nicht sein müssen, wenn wir unsere Leistung gebracht hätten.»

Es fehlt der Mut zum Risiko

Enttäuschend war am Dienstag nicht nur das Resultat, sondern auch das Publikumsinteresse, fast 500 Stehplätze wurden nicht verkauft, wobei weder die Stehrampe noch der Gästesektor voll besetzt waren. «Die Zuschauerzahlen sind ein Indiz für die Erfolgsverwöhntheit und die Überzeugung, dass es nach dem Aufholen des 0:2-Rückstands schon gut kommt. Das ist eine gefährliche und falsche Einschätzung, denn Bern - Biel ist ein Duell auf Augenhöhe, in dem Details entscheiden», beurteilt Bachmann die Situation.

Der Funke sprang weder vom Eis auf die Ränge über noch in umgekehrter Richtung. «Wir versuchten vielleicht zu stark, das Spiel unter Kontrolle zu halten. In gewissen Situation fehlte uns der Mut zum Risiko, deshalb konnten wir im letzten Drittel keine Topchancen herausspielen», erklärt der Sportchef, der für das heutige Duell trotzdem zuversichtlich ist. «Bisher haben wir mit dem Messer am Hals stets gut gespielt, nun müssen wir zurückschlagen.» Bachmann sagt derweil: «Ich überzeugt, dass wir eine SCB-Mannschaft sehen werden, die alles daran setzt, den Sieg zu holen. Garantieren aber kann ich ihn nicht.»

Jalonens (Nicht-)Botschaft

Wie Coach Kari Jalonen über all das denkt, ist bekanntlich nicht zu erfahren. Aufgrund seiner Erfolge in der Vergangenheit ist anzunehmen, dass er gegen innen besser kommuniziert, als er es gegen aussen tut. Am Samstagabend wird in der Tissot-Arena zu sehen sein, ob seine Botschaft, was letztlich am wichtigsten ist, zumindest bei den Spielern angekommen ist.