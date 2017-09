Des Trainers Drohung

Kein Psychologe, kein Mentaltrainer, kein Starcoach hätte das besser hingekriegt als die SCL Tigers am Samstag. In Kloten halfen die Langnauer tatkräftig mit, einen nach sechs Niederlagen in sechs Qualifikationsspielen überaus verunsicherten Kontrahenten zurück in die Spur zu bringen. 0:4 verloren die Emmentaler, und sie stellten sich dabei – freundlich ausgedrückt – ziemlich ungeschickt an.

Es war eine fürchterliche Darbietung der Gäste, Stürmer Roland Gerber bezeichnete sie als unerklärlich und inakzeptabel. «Mir fehlen eigentlich die Worte. Wenn man nicht einmal mehr kämpft, sollte man gründlich über die Bücher gehen. Bei uns gibt es viele Fragezeichen.» Auch Captain Emanuel Peter erwähnte den fehlenden Kampfgeist: «Wir waren zu wenig konsequent. Das war richtig schlecht.»

«Damit ist jetzt Schluss»

Zehn Minuten lang war kaum etwas geschehen vor 5000 Zuschauern in der Kolping-Arena. Als sich die Gäste in Unterzahl befanden, erkämpfte sich Eero Elo die Scheibe, drosch sie unbedrängt aus der eigenen Zone – aber unverständlicherweise gleich übers Plexiglas des gegnerischen Gehäuses. Eine weitere Strafe wegen Spielverzögerung war die Folge, Denis Hollenstein buchte in doppelter Überzahl das 1:0.

Drei Minuten später unterlief den Tigers ein grober Wechselfehler, Roman Schlagenhauf konnte alleine auf Damiano Ciaccio losziehen und baute die Führung aus. Nach 16 Sekunden im Mittelabschnitt und einem Treffer Vincent Praplans war die Partie bereits entschieden, wie so oft hatte die Zuordnung bei den Langnauern nicht gestimmt.

Hinten wirkten die Tigers unsicher und im Spiel nach vorne uninspiriert. Ein Aufbäumen war nie ersichtlich. Trainer Heinz Ehlers lobte zunächst den Gegner, der in der Tat eine solide Leistung gezeigt hatte. Doch nach und nach bröckelte seine Fassade, am Ende des zehnminütigen Gesprächs fand der Däne klare Worte. Elos Aktion vor dem 0:1 bezeichnete er als «verdammt dumm», überdies kritisierte er sein Personal, weil es nicht genug Respekt vor dem Gegner gehabt habe.

«Mir wird bewusst, dass ich zu hohe Erwartungen an einige Spieler habe. Doch ich bin selber schuld, weil ich in den letzten Wochen nicht konsequent genug war. Ich hoffte, die Spieler würden die richtigen Entscheidungen treffen, gab ihnen zu viel Vertrauen. Damit ist jetzt definitiv Schluss!»

Mehrmals bekräftigte Ehlers, wie extrem enttäuscht er sei. «So, wie sich einige benehmen, wird es einschneidende Veränderungen brauchen. Spass wird das keinem bereiten.» Der Coach wird Einzelgespräche führen, die Zügel gehörig anziehen. Im Emmental dürfte ab sofort ein äusserst rauer Wind wehen.

Plädoyer für DiDomenico

Die Lage für das neue Schlusslicht ist mit drei Punkten aus sieben Spielen bereits wieder ziemlich unangenehm. Letztlich liess sich der Auftritt in Kloten als Plädoyer für eine Rückkehr Chris DiDomenicos verstehen. Die groben Defensivprobleme (schon 29 Gegentore) wird er gewiss nicht beheben können. Dank seiner Leidenschaft und seinem Siegeswillen aber ginge möglicherweise ein Ruck durchs Team.

Zudem dürfte der Kanadier das Offensivspiel ankurbeln, im Angriff ist die Verantwortung auf zu wenige Schultern respektive Linien verteilt. DiDomenico jedenfalls ist stark am Transfer nach Langnau interessiert. Die Ottawa Senators hatten ihn am Freitag auf die Waiver-Liste gesetzt; weil ihn wenig überraschend keine andere NHL-Organisation innert 24 Stunden verpflichtete, wurde er in Ottawas Farmteam geschickt. In der AHL jedoch möchte der 28-Jährige nicht spielen.

Voraussetzung für einen Wechsel ist, dass DiDomenicos Kontrakt in Nordamerika aufgelöst wird. Bei den Tigers würden sowohl Verwaltungsrat als auch der Trainerstab ein Engagement des einstigen Leitwolfs sehr begrüssen – der Puck liegt bei Sportchef Jörg Reber. Dieser dürfte nach den jüngsten Ereignissen der Angelegenheit gegenüber aufgeschlossener geworden sein. Eine baldige Rückkehr scheint wahrscheinlich. Hilfe ist auch nötig. Diese darf Langnau wiederum von den Gegnern nicht erwarten.

(Berner Zeitung)