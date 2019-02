8.2. Davos a 26.2. Ambri h 15.2. Fribourg h 1.3. Biel a 16.2. Lakers a 2.3. Fribourg h 19.2. Lugano h 4.3. SCL h 22.2. Zug h

6. ZSC Lions: Konstanz, dringend gesucht

Nur die SCRJ Lakers und Davos erzielten weniger Goals als der Titelverteidiger. Was per se keine allzu schlechte Nachricht wäre. Doch auch das Torverhältnis ist negativ. Ein sicherer Playoff-Teilnehmer weist andere Werte auf. Die ZSC Lions dürfen damit rechnen, dass mit Roman Cervenka und Roman Wick zwei Stürmer aus der Kreativ-Abteilung zurückkehren. Ist das Duo fit, geht es mit den Lions aufwärts. Von den vier Auswärtsspielen unter dem neuen Trainer Del Curto gewannen die Zürcher aber nur eines (3:1 in Ambri).

Playoff-Chancen: 95%

Restliche Spiele in der Übersicht

9.2. Zug a 23.2. Davos a 12.2. Servette h 26.2. SCL h 15.2. Biel a 1.3. Bern a 17.2. Bern h 2.3. Lakers h 22.2. Lugano h 4.3. Servette

7. Ambri: Über die Heimstärke zum Coup

Die Euphorie in der Leventina ist riesig, Ambri hat zuletzt acht von zehn Heimspielen gewonnen. Nie mehr seit der letzten Playoff-Qualifikation 2014 bebte die Valascia so regelmässig. Die Sturmformation mit Dominic Zwerger, Dominik Kubalik und Marco Müller sprüht nur so vor Spielwitz und wird das Team von Luca Cereda fast im Alleingang ins Playoff schiessen. Bisher hat das Trio 119 Skorerpunkte realisiert, und Ligatopskorer Kubalik wird vor seinem Abschied nach Nordamerika noch einmal alle Register ziehen. Das Goalieduo Conz/Manzato hält besser als erwartet.

Playoff-Chancen: 85%

Restliche Spiele in der Übersicht