Welchen Schlachtplan also aushecken? Wie umgehen mit dem Tschechen, dem in der Regular Season in 50 Spielen 25 Tore und 32 Assists gelangen? Mit einer Spezialbewachung? Zumindest in Spiel 1 in Biel wäre das mehr oder weniger möglich gewesen. Der Vorteil des Heimteams: Die Coaches haben den letzten Wechsel bei Spielunterbrüchen, sie können also darauf reagieren, was der Gegner tut, wen er aufs Eis stellt.

Es gibt Coaches, zum Beispiel Berns Kari Jalonen, der in Heimspielen oft penibelst darauf schaut, wer beim Gegner auf dem Eis ist und entsprechend reagieren. Als beispielsweise der ZSC zuletzt auf den SCB traf, prallte die Zürcher Linie um Topskorer Hollenstein in 17 von 22 Shifts auf die Arcobello-Linie.

Nicht alle ticken gleich



Biels Antti Törmänen und sein Assistent Anders Olsson wählten gegen Ambri in Spiel 1 einen anderen Weg. Dazu zunächst einmal die nackten Zahlen. So coachten Törmänen (der Headcoach ist für die Sturm-Trios zuständig) und Olsson (der Assistent coacht die Verteidiger-Paare) bei den 20 Shifts von Kubalik bei 5-gegen-5 in Spiel 1, brachten folgende Spieler, wenn der Tscheche auf dem Eis stand:

Zuerst die Sturm-Trios:



8 Mal Linie 3 (Künzle/Diem/Riat)

7 Mal Linie 4 (Hügli/Neuenschwander/Schmutz)

4 Mal Linie 2 (Earl/Fuchs/Brunner)

1 Mal Linie 1 (Rajala/Pouliot/Pedretti)



Eine Ausgeglichenheit ist festzustellen, kein extrem forciertes Match-up zu sehen. Auffällig, wie die hinteren beiden Reihen bewusst oft gegen Ambris Top-Trio ran durften. Nur die Paradeformation um den Finnen Rajala und den Kanadier Pouliot vermied Törmänen gegen Kubalik, wann er nur konnte. Das ist ein interessanter Fakt, wie die Zahlen von Spiel 2 zeigen werden.

Doch bleiben wir noch bei Spiel 1: Hier die Verteidiger-Paare, die Biel gegen Kubalik aufs Eis schickte:



6 Mal Forster/Fey

4 Mal Salmela/Kreis

3 Mal Salmela/Sataric

3 Mal Maurer/Moser

2 Mal Forster/Sataric

1 Mal Salmela/Moser

1 Mal Moser/Sataric



Biel spielt mit 7 Verteidigern, also mit drei fixen Paaren sowie Rajan Sataric als Nummer 7 – Assistenzcoach Olsson lässt seine Leute regelmässig rotieren, darum die diversen Kombinationen. Am häufigsten prallten Forster und Salmela (je 8 Mal) auf Kubalik, gefolgt von Fey und Sataric (je 6), Moser (5), Kreis (4) und Maurer (3). Eine bemerkenswerte Ausgeglichenheit mit nur leichter Tendenz zu den beiden nominell besten Kräften. Auffällig auch der Versuch, von den drei fixen Paaren Moser/Maurer am seltensten gegen Kubalik zu bringen.