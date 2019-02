Was bedeutet das also für die ZSC Lions in ihrer prekären Situation am Strich? Es war am Sonntag offensichtlich, dass sie nervös sind. Kleins mysteriöser Fehlpass in der Startphase führte zu einer 4-gegen-2-Situation für die Berner – und dazu, dass Arcobello den Puck nur noch zum 2:0 ins offene Tor schiessen musste. Noch nie habe ich 11'000 Zuschauer so leise erlebt. Die Zürcher verloren sich im Niemandsland des zögerlichen Eishockeys – wo Entscheidungen nicht automatisch passieren, der Impuls zuerst gedacht werden muss, bevor er in Aktion umgesetzt wird. Mit anderen Worten: Sie waren viel zu verkrampft.

Dasselbe erlebten wir schon vergangenes Jahr. Als Hans Kossmann die ZSC Lions übernahm, passierte nichts bis zum Playoff. Ich frage mich, ob man beim SCB und beim EVZ beim Studium der Rangliste nervös wird. Hätte gerne einer von ihnen die ZSC Lions in der ersten Playoff-Runde? Wenn die jüngere Geschichte ein Indikator ist, könnte der erste oder der zweite Rang ein ­Handicap werden.

Berner und Zuger müssen noch schneller sein

Frenetisches Eishockey ist einfach gesagt ein Fünfmannpressing auf dem ganzen Eis. Die ZSC Lions spielen momentan eine Mischform zwischen dem und dem Davoser Stil der letzten 20 Jahre. Ich bin überzeugt, dass Arno Del Curto seine Center von den taktischen Fesseln befreien muss, damit sie sich der Party anschliessen können. Das heutige Eishockey braucht eine Rotation aller drei Stürmer beim Forechecking, und auch die Verteidiger müssen daran teilnehmen. Jedes Team, das Meister werden will, muss seine Gegner unbarmherzig übers Eis jagen. Die Zürcher konnten den SCB am Sonntag mit ihrem 2-1-2-System nicht nachhaltig unter Druck setzen.

Das Schweizer Eishockey steht in diesem Winter kopf. Lugano und Davos sind unter dem Strich. Zürich ist in Gefahr. Lausanne und Langnau sind in den Top 4. Der Wechsel zum frenetischen Eishockey ist so bedeutungsvoll wie die Einführung der Nulltoleranz Ende 2005. Im diesjährigen Playoff wird fast jedes Team eine Version dieses neuen Spielstils pflegen. Die skandinavischen Coachs in Bern, Zug, Lausanne, Langnau und Biel werden alle «All-in gehen», jede Serie wird ein Abnützungskampf werden.

Das bedeutet, dass die Berner noch besser und die Zuger noch schneller sein müssen, um ihre Hürden zu überspringen. Das kann nur gut sein für die Entwicklung des Schweizer Eishockeys – und wir können uns auf gute Unterhaltung freuen.