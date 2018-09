Der Vertrag und die Folgen

Im Sommer weilte Ivars Punnenovs daheim in Lettland. Er heiratete seine langjährige Partnerin, und rund um die Festivitäten kamen die Erinnerungen hoch. Er dachte daran, wie er Goalie geworden war – aus purer Faulheit. Die ersten zwei Saisons als Junior war er Verteidiger gewesen, doch er realisierte: Der Torhüter, der muss sich ja gar nicht bewegen.

Punnenovs blickte zurück; auf seine Zeit als «Enfant terrible», als er das Feindbild jedes Lehrers und Trainers gewesen war. Und er versetzte sich nochmals in die Pubertät: Mit 15 hatte er das Baltikum ohne Schulabschluss verlassen, weil das jeder Lette tun müsse, der im Eishockey etwas erreichen wolle, wie er sagt.

Bei einer Gastfamilie in Kreuzlingen kam er unter, spielte bei den ­Pikes Oberthurgau. Den Wechsel hatte Haris Witolinsch, lettischer Ex-Profi mit Vergangenheit in der Schweiz, eingefädelt.

24 ist Punnenovs mittlerweile, und aus dem «Schnuderbueb» ist der vielleicht wichtigste Akteur der SCL Tigers geworden. Er war über die ganze Liga hinweg einer der grossen Aufsteiger in der ­vergangenen Meisterschaft, und doch wird er nach wie vor ein wenig unterschätzt.

Punnenovs hat sich verbessert, in kleinen Schritten zwar nur, aber von Jahr zu Jahr ist es aufwärtsgegangen. Letzte Saison belief sich seine Fangquote auf rund 92 Prozent. «Ich habe viele Erfahrungen gesammelt, bin mental stabiler geworden. Das ist Gold wert.»

Die neue Hierarchie

In Langnau steht Punnenovs seit Frühling 2015 unter Vertrag. Musste er sich die Zeit zwischen den Pfosten zunächst weitgehend brüderlich mit dem 29-jährigen Romand Damiano Ciaccio teilen, hat sich die Hierarchie im Verlauf des letzten Winters zu seinen Gunsten verschoben. «Ivars ist die Nummer 1, diesen Status hat er sich mit seinen Leistungen verdient», sagt Sportchef Marco Bayer ohne Umschweife.

Es ist das ­erste Mal seit dem Wiederaufstieg, dass die Rollen bei den Maskenmännern verteilt sind – und es ist für Punnenovs eine persönliche Premiere: Noch nie in seiner Laufbahn galt er als gesetzt. Heute wird er anlässlich der Meisterschaftsouvertüre gegen Aufsteiger Rapperswil-Jona (19.45 Uhr, Ilfishalle) im Tor stehen, dabei auf seinen einstigen Arbeitgeber treffen.

Das drehende Goaliekarussell

Die interne Hackordnung spiegelt die Vertragssituation. Ciac­cios Kontrakt läuft nächstes Frühjahr aus, Punnenovs wurde zu verbesserten Konditionen und ohne Ausstiegsklausel bis 2021 an den Verein gebunden.

Weil er hierzulande als Jugendlicher eine Lizenz gelöst hat und als Eis­hockeyschweizer das Ausländerkontingent nicht belastet, wird er eher früher als später eines der interessantesten Pferdchen sein auf dem Goaliekarussell.

Zumal die hiesige Konkurrenz weitaus geringer ist als noch vor zehn Jahren. Der SCB muss sich aufgrund des Abgangs Leonardo Genonis (ab 2019/2020 in Zug) nach einem Keeper umsehen, Elvis Merzlikins dürfte Lugano in Richtung Nordamerika verlassen. Und auch in Davos, Ambri und Rapperswil ist die Situation nicht geregelt. Stellt sich die Frage, weshalb Punnenovs im März den Kontrakt ohne Not verlängerte.

Ein Ligakonkurrent müsste nun eine Million Franken aufbringen, um ihn freizukaufen, den Lohn nicht einmal eingerechnet. «In dem Moment, als ich den Vertrag unterschrieb, war es die richtige Entscheidung», sagt Punnenovs nur, eine Aussage, die Interpretationsspielraum zulässt.

Damals hatte er keine andere Offerte vorliegen, die Interessenten kamen später auf ihn zu. Wobei Punnenovs anfügt, sich in Langnau wohlzufühlen. «Meiner Frau gefällt es hier, und sollten wir Kinder bekommen, ist es ein schöner Ort zum Leben.» Zudem sei das Potenzial nicht ausgereizt. «Die Playoffs sind definitiv möglich.»

Der 1b-Keeper im Rücken

Auch Punnenovs hat sich ein Engagement in der NHL zum Fernziel gesetzt, wobei die weltbeste Liga derzeit nicht viel mehr als ein Traum ist. Ihm ist bewusst: Selbst in Langnau hat er keinen Freipass. Coach Heinz Ehlers mag sich nicht zur neuen Hierarchie äussern; er sagt einzig, dass beide Goalies eine gelungene Vorbereitung hinter sich hätten, dass beide über das Niveau verfügten, in der National League zu bestehen.

«Ich werde nie besorgt sein – egal wer spielen wird.» ­Ciaccio ist keine klassische Nummer 2, eine 1b vielmehr, die genügend Gelegenheiten bekommen wird, sich zu beweisen. Jobsharing auf der Goalieposition also wird es in angepasster Form weiterhin geben. «Damiano wird da sein, wenn man ihn braucht», meint Bayer, derweil Punnenovs sagt: «Ciaccio will mich unter Druck setzen.»

Der Routinier wird für keinen Stunk sorgen, dafür ist er dem Klub gegenüber zu loyal. Punnenovs seinerseits gibt sich weniger forsch als früher, als er den Nummer-1-Status deutsch und deutlich gefordert hatte. «Ich möchte einfach so viel spielen wie möglich», meint er. Auf die faule Haut liegen, das war einmal. (Berner Zeitung)