Sie untertreiben.

Das Glück spielte eine Rolle. Ich rechne nicht damit, dass in Bern nun Panik herrscht. Dieses Team fährt wie eine grosse Lokomotive durch die Liga. Aber ich bin sicher, dass wir am Dienstag die volle Aufmerksamkeit der Berner haben werden. Sie werden Anpassungen vornehmen. Unser Ziel wird es sein, diese zu antizipieren und einen Schritt vor dem SCB zu bleiben.

Bern begann die Serie mit drei harten Checks in den ersten 30 Sekunden. Ihr Team teilte weniger aus. Weshalb?

Im Playoff geht es um Intensität. Und Intensität bedeutet nicht zwingend, physisch zu spielen. Es geht um Intensität am Puck, in der Defensivarbeit, vor dem Netz. Mit Physis allein werden wir Bern nichts anhaben können.

Das klingt Servette-atypisch.

Wir müssen uns neu erfinden. Wir wollten einen anderen Stil praktizieren. Doch mit Vukovic, Wick, Almond, Douay und Bouma fehlen Spieler, welche diesen Stil hätten prägen sollen. Wir kanalisieren unsere Energie nun auf die Intensität.

Wie bereitet man eigentlich ein Team auf eine Playoff-Serie gegen einen Kontrahenten vor, den man in sechs Anläufen nie bezwingen konnte?

Manchmal ist es von Vorteil, ein schlechter Geschichtsstudent zu sein. Ich mochte das Fach Geschichte an der High School nicht, ich mag Geschichte noch immer nicht. Du kannst Vergangenes nicht beeinflussen – im Gegensatz zur Zukunft.

Mit einem Sieg am Dienstag hat Genf die Chance, den SCB gewaltig unter Druck zu setzen.

Ich wünschte, ich könnte in meiner Kristallkugel etwas sehen. Was ich weiss ist: Der SCB wird sich nicht selbst mit Fehlern bezwingen. Wir müssen ihn bezwingen. Bern ist eine hervorragende Organisation. Ich respektiere sie, aber ich vergöttere sie nicht. Auch in Bern ziehen sie jeden Morgen ein Kleidungsstück nach dem anderen an.