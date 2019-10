Der SCB zwischen «Pulp Fiction» und «Dinner for One»

Derzeit erinnern die Partien des SCB freilich eher an den Silvester-Kultsketch «Dinner for One», in dem der Butler immer wieder über den Kopf des Tigerfells stolpert, obwohl er genau dies zu vermeiden versucht.

2:0 und 3:1 hat der Meister gegen die SCL Tigers geführt, 2:0 gegen die ZSC Lions, gar 3:0 und 4:1 gegen die Rapperswil-Jona Lakers, doch nach 60 Minuten sind all diese Partien unentschieden gestanden. Auch gegen Davos legen die Berner 2:0 und 3:1 vor, und anders als am Vorabend in Rapperswil stellen sie diesmal den Betrieb nicht ein.

Und doch gelingt Perttu Lindgren in der vorletzten Minute – die Davoser greifen mit sechs Feldspielern an – der Ausgleichstreffer. Der Finne kann sich die Scheibe wenige Meter vor SCB-Goalie Niklas Schlegel zurechtlegen und sie unter die Latte schiessen.

Zu viele «schwarze Momente»

War das Beherrschen der Zone vor dem eigenen Tor in den letzten Jahren die grösste Stärke des SCB, können nun immer und immer wieder Gegner unbehelligt im Slot abschliessen.

Solche Grosschancen für den Widersacher kommen meistens nach Scheibenverlusten in der Vorwärtsbewegung oder durch die Vernachlässigung der Pflichten im eigenen Drittel zustande, so steht beim ersten Davoser Treffer der Schwede Mattias Tedenby mutterseelenallein vor Schlegel, weil sich Andersson, Heim und Koivisto hinter dem eigenen Tor befinden und Scherwey sowie Sciaroni im Niemandsland stehen.

Kari Jalonen spricht von «schwarzen Momenten». Dabei hätten sie in letzter Zeit viel über das Verhalten in der Defensivzone gesprochen. «Dort müssen wir besser sein, damit wir Spiele gewinnen. Wir müssen zuerst als Einheit in der Defensive absichern, erst dann können wir an die Offensive denken», erklärt der Cheftrainer, der zudem bemängelt, das Puckmanagement funktioniere derzeit nicht. «Wir verlieren zu viele Scheiben an den beiden blauen Linien.»