Der SCB verspielt grossen Vorsprung, Biel übernimmt Spitze

Ein Shorthander nach einem Puckverlust Calle Anderssons zum 2:4 noch vor Ende des Mitteldrittels war das Fanal zur Aufholjagd. Spätestens nach Sandro Forrers 3:4 (44.) passte bei Bern gar nichts mehr, teilweise wirkte das desolat, was der SCB da in der eigenen Zone aufführte. Als Jorden Gähler acht Minuten vor Schluss zum 4:4 traf, war der Ausgleich längst hochverdient. Und es war eher der SCB, der sich in die Overtime retten musste. Auch dort sah er zunächst wie der sichere Sieger aus, als Andrew Ebbett aus nächster Nähe das leere Tor vor sich hatte und nur den Pfosten traf. Kurz danach schloss Corsin Casutt einen Konter erfolgreich ab, die Lakers siegten 5:4.

Biel übernimmt Tabellenspitze

War es doch nur ein Strohfeuer? Ein kleiner Hoffnungsschimmer nach der Trennung von Headcoach Mark French? Am Samstag bescherte Fribourg seinem Sportchef gegen die Lakers einen ersten Erfolg beim Debüt als Interimstrainer, es war der erste Sieg nach 60 Minuten gewesen. Gegen Biel, einen ungleich stärkeren Widersacher, bot sich wieder das gewohnte Bild: Die Gottéron-Spieler verliessen das Eis mit hängenden Köpfen, 1:4 unterlagen sie den Seeländern, die dank der drei Punkte die spielfreien ZSC Lions an der Tabellenspitze ablösten.

Rajala hatte für den Favoriten schon früh eine Grosschance vergeben, dann waren es Fuchs und Hügli, die noch im ersten Drittel auf 2:0 stellten. Weil Gunderson nach einer halben Stunde im Powerplay per Slapshot verkürzte, kam beim Heimteam der Glaube an eine Wende auf. Routinier Forster dämpfte die Stimmung in der BCF-Arena aber nur fünf Minuten später, als ihm mit einem missglückten Querpass das erste Saisontor gelang. Davon erholte sich Gottéron nicht mehr.

Ciaccios bitterer Abend in Genf

Nach vier Niederlagen in Serie holte Servette wieder mal einen Dreier. Es war an und für sich ein geruhsamer Abend für die Genfer, welche Langnau 6:3 bezwangen. Und doch verlief zumindest das erste Drittel kurios: Nach 15 Minuten hatte Tigers-Goalie Damiano Ciaccio noch immer keine Parade gezeigt, aber schon dreimal hinter sich greifen müssen. Servettes Effizienz? 100 Prozent! 4:1 lag das Heimteam nach dem Startabschnitt in Führung, gemessen an den Spielanteilen war das Verdikt ein Hohn.

In den restlichen 40 Minuten war trotz je zwei Toren nicht mehr allzu viel los, Langnau versuchte einiges, den Gästen aber gelang wenig. Sie verteidigten zu wenig resolut, agierten in der Offensive zu umständlich. Nun liegen sie nach Verlustpunkten unter dem Strich. Und Ciaccio, der endlich wieder einmal das Tor hüten durfte? Trug zwar nicht die Hauptschuld an der Niederlage, war aber auch alles andere als ein sicherer Rückhalt. Ivars Punnenovs dürfte künftig wieder das Vertrauen erhalten.