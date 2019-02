Auch im dritten Abschnitt bieten die Mutzen Eishockey mit Herzblut. Doch nun halten die Servettiens besser dagegen – und haben Glück, als Calle Andersson die Scheibe unhaltbar ins eigene Tor ablenkt. Kurz darauf geht das Team Chris McSorleys im Powerplay gar in Führung. Doch die Berner greifen weiterhin ungestüm an – und werden belohnt. Zuerst trifft Jan Mursak in Überzahl und 96 Sekunden vor dem Ende, Gaëtan Haas mit einem Weitschuss aus der Drehung.

In der Statistik wird Scherwey nicht auftauchen, doch bei beiden Toren steht er Pate respektive Goalie Gauthier Descloux entscheidend im Blickfeld. Es ist am Ende ein hochverdienter 4:3-Erfolg, damit bleibt es dabei: Der SCB hat in dieser Meisterschaft nie mehr als zweimal in Folge verloren.

Das spricht für die Stabilität des Teams und die Einstellung der Spieler. Allerdings hat Bern nun viermal in Serie mindestens drei Gegentore zugelassen. Sorgen bereitet das Jalonen nicht: «Jeder von uns weiss, dass man mit drei oder vier Gegentoren normalerweise nicht gewinnt, schon gar nicht im Playoff.»