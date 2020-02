Der SCB sendet ein Lebenszeichen

Am Anfang bedankten sich die SCB-Fans mit ein paar netten finnischen Wörtern bei Kari Jalonen. Immerhin hatte der Finne ihnen zwei rauschende Meisterfeiern beschert, bevor er am Dienstag seinen Posten räumen musste. Das, was die 17'016 Zuschauer in der beinahe ausverkauften Postfinance-Arena danach zu sehen bekamen, erinnerte nicht mehr so sehr an typisches «Jalonen»-Eishockey. Der SCB betrieb nämlich ein ziemlich aggressives Forechecking, setzte die Langnauer damit früh unter Druck. Das zahlte sich aus: Inti Pestoni brachte die Berner nach 13 Minuten mit einem Ablenker in Führung.