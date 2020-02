Der SCB holt einen sechsten Ausländer

Der 27-jährige Kanadier wechselt von Traktor Tscheljabinsk zu Bern. Thomas spielte beim in der Charlamow Division letztplatzierten KHL-Team eine untergeordnete Rolle, kam er doch nur in 20 von 57 Partien zum Einsatz. Die Ausbeute des Rechtsschützen war mit zwei Toren und einem Assist bescheiden.

Thomas, 1,75 Meter gross, gilt als extrem flinker, aber körperlich eher schwacher Flügel. Er nahm 2018 an den Olympischen Spielen in Südkorea teil, wo ihm je ein Tor und Assist gelangen und er mit dem Team Canada die Bronzemedaille gewann.

Zwischen 2013 und 2016 kam er für die New York Rangers, die Montreal Canadiens und die Arizona Coyotes insgesamt 27-mal in der NHL zum Einsatz (1 Tor, 2 Assists). Erfolgreicher war er in der AHL, in der er pro Match durchschnittlich für 0,57 Skorerpunkte verantwortlich zeichnete.