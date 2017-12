Der SCB holt einen Amerikaner

Weil sich der Finne Mika Pyörälä im Training verletzt hat und deshalb drei bis vier Wochen pausieren muss, hat der SC Bern kurzfristig Jeremy Morin verpflichtet und mit einem Vertrag bis am 3. Januar 2018 ausgestattet. Der Flügel hatte die USA als Nachwuchsspieler regelmässig an Weltmeisterschaften vertreten.

Der 26-Jährige hat bisher 84 NHL-Partien bestritten, sich in der weltbesten Liga aber nicht etablieren können. Zuletzt spielte er für den HPK Hämeenlina in Finnland. SCB-Sportchef Alex Chatelain bezeichnet Morin als Sniper respektive Scharfschützen: „Er weiss, wo das Tor steht.“ Der Amerikaner ist bereits in Bern und hat den medizinischen Test bestanden, am Dienstag gegen die Växjö Lakers soll er spielberechtigt sein.

Die Champions Hockey League ist denn auch der Hauptgrund dafür, dass die sportliche Führung des Schweizer Meisters auf dem Transfermarkt aktiv geworden ist, obwohl noch vier gesunde Importspieler zur Verfügung stehen. In diesem Wettbewerb gibt es keine Ausländerbeschränkung, und Maxim Noreau wird wegen eines Aufgebot des kanadischen Verbands im Viertelfinal-Hinspiel fehlen. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)