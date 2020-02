Der SC Bern holt einen flinken Flügel aus der KHL

Der Rechtsschütze verletzte sich kurz nach Saisonbeginn und fiel deswegen drei Monate lang aus. Am 12. Januar gab er bei Tscheljabinsk das Comeback, seither hat er neun KHL-Partien bestritten. Seine Ausbeute war in der laufenden Saison sowohl vor als auch nach der Operation bescheiden, totalisiert er doch zwei Tore und einen Assist. In den vorangegangenen Saisons hatte Thomas sowohl in der AHL als auch in der KHL Statistiken mit über 0,5 Skorerpunkten pro Match aufgewiesen.

«Wegen der Sache mit Wellman verloren wir Zeit, die Auswahl an verfügbaren Spielern war nicht mehr gross», sagt Alex Chatelain, fügt indes an, «aber wir haben noch einen Ausländer gefunden, der in den vergangenen Jahren ansprechende Leistungen gezeigt hat.» Der SCB-Sportchef bezeichnet den Kanadier als guten Läufer und starken Forechecker.

Kossmann hat die Wahl

Trotzdem erwartet er nicht, dass Thomas kurzfristig zu einem Fixpunkt im SCB-Ensemble wird. «In dieser Phase der Saison holt man Ausländer in erster Linie zwecks Absicherung», erklärt Chatelain. Letztlich wird Hans Kossmann entscheiden, ob er den Zuzug einsetzen will. Mit Goalie Tomi Karhunen, Verteidiger Andrew MacDonald sowie den Stürmern Mark Arcobello, Andrew Ebbett und Jan Mursak stehen dem Coach fünf weitere Ausländer zur Verfügung.

Thomas, 1,75 m gross und 75 kg leicht, gilt als extrem flinker, aber körperlich eher schwacher Flügel. Er nahm 2018 an den Olympischen Spielen in Südkorea teil, wo er mit dem Team Canada die Bronzemedaille gewann. Zwischen 2013 und 2016 kam er für die New York Rangers, die Montreal Canadiens und die Arizona Coyotes insgesamt 27-mal in der NHL zum Einsatz (1 Tor, 2 Assists).