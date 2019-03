Der SC Bern hält sein Versprechen

Am vergangenen Samstag nach dem Spiel in Genf kündete Kari Jalonen, wenn auch nur im persönlichen Gespräch, für Dienstag einen Heimsieg an. Mit dem Nachsatz, «Ich verspreche es!», bewies der Finne, dass er es ernst meinte.

Nachdem in der Postfinance-Arena die Scheibe eingeworfen worden ist, erwecken die Mutzen den Eindruck, als hätten sie ihren Chef erhört. Sie schnüren die Genfer minutenlang in deren Zone ein, allerdings ohne eine der drei guten Möglichkeiten zu nutzen. Pikanterweise nimmt der Druck genau dann ab, als die Gastgeber in Überzahl agieren können. In der Endphase des ersten Drittels vergeben Gregory Sciaroni, Daniele Grassi sowie Mark Arcobello hochkarätige Chancen.

Grassis Doppelschlag

Als nach dem Seitenwechsel Grassi das Verpasste nachholt und Robert Mayer zweimal herrlich bezwingt, befindet sich der Favorit auf Kurs – dank der nominell vierten Linie. Kurz darauf bekommen die Mutzen die Gelegenheit, die Partie gegen die müden Genfer zu entscheiden. Doch das Powerplay des SCB ist einmal mehr miserabel.

Ganz anders die Genfer, die wegen einer Verletzung und zwei Sperren ohne drei starke Ausländer auskommen müssen: Im zweiten Drittel benötigen sie nur 79 Sekunden, um in Überzahl zwei Treffer zu markieren, beide gelingen Arnaud Jacquemet, wobei beim ersten SCB-Keeper Leonardo Genoni nicht allzu gut aussieht.

Weil dazwischen Noah Rod in Unterzahl trifft, führen die Gäste zur zweiten Pause 3:2, obwohl die Berner ein eklatantes Chancenplus aufweisen. Aber, und das ist keine neue Erkenntnis: Wer in den «Special Teams» schwächelt, gewinnt im Playoff selten. Und Bern weist in dieser Serie nach 35 Minuten im Powerplay eine desaströse Bilanz von 0:1 auf.