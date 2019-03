Der Rekord, den es nie hätte geben sollen

Nun: Servette und Bern erweiterten die Vorstellung des Möglichen. Die Genfer gewannen das Bully, ersetzten Torhüter Robert Mayer durch einen sechsten Feldspieler und verkürzten 46 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit durch Tommy Wingels auf 1:2. Lektion gelernt, SCB? Mitnichten. Wieder Bullygewinn Genf, Mayer geht wieder raus, wieder ein Schuss aufs Tor, 2:2. Nur hiess der Torschütze nicht Wingels, sondern Winnik, Daniel Winnik. Verrückter geht es kaum.

Im Verlauf dieses Viertelfinals hat sich das Credo «Erwarte das Unerwartete» mit hoher Zuverlässigkeit bewahrheitet. Aber was soll vor der Verlängerung im sechsten Spiel überhaupt noch erwartet werden und was nicht? Die Zeit vergeht, die Beine werden schwer, die Torhüter parieren Schuss um Schuss. Erste Verlängerung vorbei, zweite Verlängerung vorbei. In der dritten Verlängerung fällt die Marke des längsten Spiels in der Geschichte des Schweizer Eishockeys: Denis Hollenstein hielt den Rekord dank seines Treffers zum 3:2 für Kloten gegen Rapperswil im Vorjahr nach 102 Minuten und 32 Sekunden.

Rüfenacht: «Das hat uns wahnsinnig gemacht»

Doch in der Les-Vernets-Halle geht es immer weiter. Längst ist Mitternacht vorbei, der 57. Geburtstag von Chris McSorley angebrochen. Das Happy End bleibt dem Genfer Coach verwehrt. Nach einem Fehler Mike Völlmins schnappt sich Mark Arcobello den Puck und trifft nach 117 Minuten und 43 Sekunden (!) ins Berner Glück. Eben: Verrückter geht es kaum. Stürmer Thomas Rüfenacht sagt um 01.15 Uhr: «Diese Partie hat uns wahnsinnig gemacht. Wir brauchten fast zwei Spiele dafür, den Sieg zu holen.»

Das historische Ende passt überhaupt nicht zum zuvor Gezeigten. Während 59 Minuten boten die zwei Teams vorzugsweise Biederes statt Besonderes. Eine Ausnahme war das SCB-Führungstor durch Adam Almquist. Der Treffer fiel tatsächlich und wahrhaftig in Überzahl – nach fast 37 Minuten Erfolglosigkeit im Powerplay in dieser Serie. Danach verebbte Angriff für Angriff in der Mittelzone. Servette hatte zwar ein Chancenplus, doch die Extrameile mochten die müden Genfer vorerst nicht zu gehen.

Eine der besten Möglichkeiten vergab Timothy Kast: Leonardo Genoni war an der Maske getroffen worden, die Partie lief weiter und der Torhüter parierte Kasts Abschluss reflexartig mit dem rechten Schoner. Für die vermeintliche Entscheidung sorgte in der 48. Minute André Heim. Auch der Center reüssierte in Überzahl. Er hat wie Daniele Grassi gegen Genf drei Tore erzielt. Ausgerechnet die Akteure aus den hinteren Reihen haben sich bernerseits im Viertelfinal in den Vordergrund gespielt. Doch das 2:0 sollte nicht genügen. Der Favorit benötigte die Zusatzschlaufe, reüssierte in extremis. Überhaupt wurden vier der sechs Begegnungen erst in der Verlängerung entschieden.