Der Prügelknabe bin ich

Die Frage an Christian Constantin lautet, warum er nach dem Spiel in Lugano die Nerven verloren und den Teleclub-Experten Rolf Fringer tätlich angegriffen habe. Er, der ja oft getadelt werde, habe doch auf Kritik immer ruhig reagiert, meint ein Journalist. Der Sion-Präsident antwortet: «Ich werde alt.» Er lächelt.

Es ist Freitagnachmittag. Constantin hat in seinem Hotel in Martigny, das Firmensitz und Vereinszentrale ist, zur Medienkonferenz eingeladen. Seit dem Vorabend spät bestimmt der ­60-jährige Bauunternehmer die Schlagzeilen. Weil er zugeschlagen hat. Nach der Partie in Lugano ist er auf Fringer losgegangen, hat ihn auch in den Hintern getreten, wie er Sekunden nach dem Vorfall freimütig im Interview mit Fringers Arbeit­geber Teleclub erzählt. Sogar die grosse deutsche Boulevardzeitung «Bild» versendet am Freitagmorgen eine Pushnachricht. Der tätliche Angriff des Klub­besitzers auf den früheren Na­tionaltrainer ist ein mediales Ereignis, ein Skandal, wie ihn der Schweizer Fussball vielleicht noch nie erlebt hat.

Und Constantin lächelt.

Reue? Zeigt er nicht einmal ansatzweise. «Ich bedaure höchstens, dass mich Fringer permanent angreift», sagt Christian Constantin. So ist das mit CC: Er hat immer recht, Schuld haben derweil die anderen. Und wer nicht nach seinem Gusto handelt, bekommt dies zu spüren. Seinem früheren Zentrumsspieler Serey Die warf er einst unterschwellig Spielsucht vor. Den Schiedsrichter Sascha Amhof wollte er nach einer Partie bei YB wegen Betrugs anklagen. Und immer wieder zählt der Walliser öffentlich seine Coachs an. Über Paolo Tramezzani, den er erst im Sommer aus Lugano verpflichtet hatte, meinte Constantin kürzlich im «Blick»: «Das ist, wie wenn du heiratest. Alles ist gut und rosa. Doch dann stellst du die Braut erstmals in die Küche und merkst: Die kann gar nicht kochen. Da ist die Scheidung unausweichlich. Was ich nun mache, ist der Braut vor der Scheidung einen Kochkurs zu schenken.» Der Italiener, gerade noch hoffnungsvoller Jung­trainer, ist von seinem Chef der Lächerlichkeit preisgegeben worden. Wie will er da noch als Autorität auftreten?

«Ich bedaure höchstens, dass mich Fringer permanent angreift.»Christian Constantin

Einer, der so austeilt wie Christian Constantin, kann auch einstecken, dachte man. Für die Medienschaffenden ist der frühere Goalie ein angenehmer Gesprächspartner. Stets erreichbar, scheut er deutliche Worte nicht. In Zeiten, in denen die Medienstellen der Klubs jede noch so harmlose Aussage gegenlesen wollen, winkt er auch nach neunzigminütigem Gespräch ein Interview durch, ohne es gesehen zu haben. Er vermittelt den ­Eindruck, über den Dingen zu stehen.

Dachte man.

Pünktlich um 15 Uhr schreitet Constantin mit Anzug und Foulard in den kargen Saal im Untergeschoss seines Hotels. Den ­silbernen Ferrari hat er für jedermann sichtbar beim Hotelein­gang parkiert. «Bonjour à tous!», ruft er, begleitet von Blitzlicht­gewitter. Es ist der Auftakt einer Medienkonferenz, die einige skurrile Momente bereithalten wird. Gleich zu Beginn lässt Constantin ein hanebüchen zusammengeschnittenes Video abspielen. Der Vorspann zum Vorfall, meint Constantin, der jetzt mit verschränkten Armen dasitzt.

Das Video beginnt – unterlegt mit dramatischer Musik – mit Ausschnitten aus dem Cuphalbfinal 2009 gegen das von Fringer trainierte Luzern, das im Penaltyschiessen unterlegen war. Über diese Partie sei Fringer nie hinweggekommen, meint Constantin. Es folgen Sequenzen aus Talksendungen mit Fringer, ein Screenshot einer SMS, in der er den Experten ermahnt, nun sei genug, und erneut Sequenzen mit Fringers Kritik. In einer sagt der 60-Jährige in für die Verhältnisse in der Schweizer Sportberichterstattung ungewöhnlich scharfer Art und Weise: Constantin sei ein Narzisst, der nur auf sich schaue und null Empathie habe. Es sind die Aussagen, die das Fass zum Überlaufen bringen. «Mich kotzt das an, wenn man dauernd persönlich angegriffen wird», sagt Constantin.

Christian Constantin sieht sich also in der Rolle des Opfers. Es ist eine Tatsachenverdrehung, die man in diesem Ausmass nur noch US-Präsident Donald Trump zutraut. Immerhin ein Eingeständnis macht der Klubchef, er zieht sich aus dem Bewerbungskomitee der Stadt Sion für die Olympischen Winterspiele 2026 zurück. Einschneidende Konsequenzen wie eine lange Sperre fürchtet er hingegen nicht. Einmal wird er gefragt, was er gedenke, zu tun, falls er für zwei Jahre ausgeschlossen werde. «Es gibt in einem demokratischen Land viele Mittel, um Sanktionen überprüfen zu lassen», sagt er. «Ich habe letzthin ein Urteil gesehen aus Neuenburg, in welchem einer zu hundert Franken Busse verurteilt wurde, weil er jemanden geohrfeigt hat.» Ihm schwebt offenbar eine ähnliche Strafe vor.

Gestern sagt Christian Constantin zum Vorfall mit Rolf Fringer: «Um Dinge zu regeln, muss man ihnen ein Ende setzen.» Er irrt: Der Donnerstagabend war erst der Anfang. (Berner Zeitung)