Der Meisterpokal fährt auf einem Roller durch Bern

Mit dabei hatten sie den Meisterpokal. Sie fuhren durch Bern, und ein Fan machte den Schnappschuss beim Guisanplatz. Beide Spieler lachten in die Kamera, Rüfenacht winkte sogar dem Fan zu. Wann dieses Foto aufgenommen wurde, ist nicht klar. Es ist wohl davon auszugehen, dass es nicht gleich nach der Meisterparty aufgenommen wurde. Dass sie den Pokal an den Startpunkt der Meisterfeier, die am Samstag stattfindet, transportieren, ist eher unwahrscheinlich.

Es ist nicht das erste Mal, dass feiernde Eishockeyprofis den Meisterkübel mit auf eine Spritztour nehmen. Erst im letzten Jahr nahm die mittlerweile zurückgetretene ZSC-Legende Mathias Seger den Meisterpokal mit auf einen Spaziergang – in einem Zürcher Tram, bereits zum zweiten Mal.

Denn schon nach dem Titelgewinn 2012 hatte der Ostschweizer das getan. Damals benutzte der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) das Bild sogar für eine Werbekampagne.