Der Meistermacher

Der routinierte Deutsch-Kanadier nennt vier Punkte, die seinen Chef auszeichnen: 1. die Erfahrung, 2. die Ruhe, 3. das System, 4. die Arbeitseinstellung. Punkt 4 führt zu einer ausgeprägten Detailpflege. So hat Jalonen etliche Spieler aufgefordert, einen längeren Stock zu verwenden, weil es der grössere Hebel ermöglicht, mit unverändertem Kraftaufwand härter zu schiessen. «Er ist ein Perfektionist und will, dass jeder Stein umgedreht wird», sagt Tilkanen über seinen Mentor.

Die Methoden des Mannes aus Oulu sind wirksam, er holte als Coach in der Heimat viermal den Titel, führte 2014 mit Lev Prag das erste nicht-russische Team in den KHL-Playoff-Final, er erreichte 2016 mit dem finnischen Nationalteam den WM-Final und holte mit Bern in drei Jahren zweimal den Pokal. Man kann von Kari Jalonen halten, was man will – er ist ein Meistermacher.