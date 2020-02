Der HCD-Schwede erklärt seinen Zauberpenalty

Und, man staune, Tedenby war nicht einmal so sehr erstaunt, dass ihm dieser zweite Zauber-Penalty glückte: «Ich habe den im Training schon ein paar Mal erfolgreich probiert. Und ich glaube, damals in der AHL gelang er mir auch schon mal.» Tedenby spielte von 2010 bis 2014 in der NHL-Organisation der New Jersey Devils und pendelte zwischen dem «grossen» Team in Newark sowie dem Farmteam in Albany hin und her.

Definitive Playoff-Qualifikation



Als er es auch im vierten Jahr nicht schaffte, sich als Stammspieler in der NHL festzusetzen, kehrte er zunächst in seine Schwedische Heimat zurück. Seit dieser Saison stürmt er nun für den HC Davos. Mit seinen beiden Treffern sorgte er am Donnerstag nicht nur dafür, dass die Bündner ein tapferes Ambri-Piotta mit 3:2 nach Penaltyschiessen niederrangen, sondern auch, dass sie nun dank den zwei gewonnenen Punkten definitiv als Playoff-Teilnehmer feststehen.

Eisbrecher – der Hockey-Podcast von Tamedia



Die Sendung ist zu hören auf Spotify sowie auf Apple Podcast. Oder direkt hier: