Die Auftritte des EHCB lassen sich mit dem Ritt auf einer Achterbahn vergleichen. Acht von neun Spielen hatte er zum Saisonauftakt gewonnen, bis im Dezember war er der erste Verfolger von Bern und Zug gewesen.

Nun haben die Bieler vier der letzten fünf Partien verloren und müssen gar um die Playoffteilnahme zittern. Sechs Runden vor Schluss beträgt die Differenz zum neuntplatzierten Gottéron noch drei Zähler. Entsprechend viel Gewicht erhält für Biel das Derby heute gegen die SCL Tigers.

Viele Strafen, wenig Ertrag

Wer nach Gründen für das Tief sucht, wird in der Statistik fündig. Das Powerplay etwa ist eine der grössten Baustellen; die Erfolgsquote beträgt lediglich 16,76 Prozent, damit liegen die Bieler unter dem Liga-Durchschnitt. Nur knapp darüber ist das Unterzahlspiel mit 82,28 Prozent Effizienz.

«Am Anfang schossen wir viele Tore, Powerplay und Boxplay funktionierten. Nun stimmen kleine Details nicht mehr ganz, und das wirkt sich auf alles aus», sagt Coach Antti Törmänen. Als weitere Hypothek erweist sich die Disziplin. Zuletzt kassierte der EHC Biel zu viele Strafen. Gegen Bern (2:4) und die ZSC Lions (2:3) mussten die Bieler jeweils in der Schlussphase den entscheidenden Treffer in Unterzahl hinnehmen.

«In den letzten vier Spielen gab es vielleicht vier Strafen, die wir nehmen mussten. Die anderen waren unnötig, und so erhältst du nicht die Möglichkeit, zu gewinnen», sagt Törmänen. Noch deutlicher wird Damien Brunner: «Wir haben über diesen Punkt gesprochen, uns in die Augen geschaut. Wir stehen zusammen und jeder weiss, was der andere von ihm verlangt. Diese Strafen müssen wir einfach abstellen.»