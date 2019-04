Der EHC Biel – ein wenig Casino-Feeling, ein wenig Karma

Natürlich, der EHC Biel kann trotz nun 3:2-Führung immer noch den Final verpassen, zu eng und zu unberechenbar war diese faszinierende Serie gegen Bern bis jetzt, um ernsthaft irgendwelche Prognosen wagen zu können. Aber nach dem 2:0-Sieg in Bern am Donnerstag steht er eben auch nur einen (Heim-)Sieg vor dem Finaleinzug.

Ein Finaleinzug nach einem Triumph über den grossen SCB? Dieser Erfolg wäre für den Club wohl nur noch mit den drei Meistertiteln in der Vor-Playoff-Zeit 1978, 1981 und 1983 vergleichbar.

Forster ist selbstbewusst – er darf es sein



«Wir fahren jetzt nach Hause, und am Samstag machen wir den Sack zu.» Beat Forster sagte dies nach dem Sieg in Bern fast schon so nebenbei. Und natürlich ist Biels Routinier in der Abwehr nie verlegen, gegen aussen Stärke zu demonstrieren. Als er vor zwei Jahren aus Davos ins Seeland wechselte, erklärte er als als erstes gleich erklärte, mit Biel Meister werden zu wollen – es dürften ihn da wohl auch einige Anhänger des Clubs für verrückt erklärt haben.

Aber diese Bieler Mischung aus Selbstvertrauen und Verspieltheit, sie widerspiegelt sich eben nicht nur in Worten, sondern auch in den Taten auf dem Eis. Ein ängstlicher EHC Biel mit der Furcht in den Augen, wieder das Gleiche zu erleben wie 2018, der wäre ganz anders in dieses kapitale Spiel 5 in Bern getreten.

Doch Trainer Antti Törmänen entschied sich für die mutige Variante. Sowohl im Start-, als auch im Schlussdrittel war seine Mannschaft bei 5-gegen-5-Hockey mindestens so aktiv wie der Gegner. Das war gerade in den letzten 20 Minuten, die Biel mit einem 1:0-Vorsprung in Angriff nahm, alles andere als selbstverständlich.

Wie viele Teams kommen nach Bern und verfallen bei einem Vorsprung so kurz vor Schluss nicht der Versuchung, in den Verwalter-Modus umzustellen?



Der beschwerlichere Weg des SCB



Natürlich half den Bielern der bislang beschwerlichere Playoff-Weg des SCB, der sich langsam bemerkbar macht und gerade die von Kari Jalonen forcierten Spieler dann und wann stumpf und ausgelaugt wirken lässt.

Und erst recht hilft von Spiel zu Spiel immer mehr, dass Törmänen die Einsatzzeiten seiner Stürmer fast schon auf absurde Weise ausgeglichener verteilt: Am Donnerstag betrug die Differenz zwischen dem am meisten forcierten SCB-Angreifer (Thomas Rüfenacht/22:31 Minuten) und jenem des EHC Biel (Marc-Antoine Pouliot/17:25) exakt fünf Minuten.