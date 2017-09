Der Ausgleich als Anreiz

Was war denn da los? Nach 23 Sekunden wandert ein Spieler auf die Strafbank, die Mannschaft in Überzahl macht Druck und erspielt sich einige Torchancen. Es war aber nicht der EHC Biel, der die Gelegenheiten hatte, sondern sein Gegner im Cupsechzehntelfinal, der EHC Burgdorf. Die Emmentaler mussten im Sommer ­ihre Klubfinanzen sanieren, Transfers von erfahrenen Spielern waren nicht möglich.

Die Equipe der Emmentaler besteht aus zahlreichen jungen Spielern, ergänzt mit wenigen Routiniers wie den ehemaligen NLA-Spie-lern Christian und Stephan Moser und dem neuen Captain Takashi Sulzberger. Die Gastgeber kämpften, forecheckten und brachten Biel so aus dem Rhythmus. Tor fiel in jener erwähnten Überzahlphase jedoch keines, aber die Burgdorfer hielten mit. Zwar gingen die Gäste kurz vor Ende des ersten Drittels durch Robbie Earl in Führung, klar überlegen waren sie nicht.

Earl und Delb

Als Anreiz für das NLA-Team, das Tempo zu erhöhen, diente schliesslich der Ausgleichstreffer der Gastgeber. Stephan Moser erzielte diesen in der 27. Minute, nachdem er bereits zuvor gefährlich vor dem Bieler Tor aufgetaucht war. Die etwa 30 Bieler Fans machten sich akustisch bemerkbar, der erste Block der Seeländer suchte entschlossen den Abschluss, und Robbie Earl traf erneut. Dies nur 89 Sekunden nach dem 1:1. Und der Amerikaner war auch für das dritte Tor besorgt. Kurz nach Spielhälfte hatte der Favorit einigermassen die Kontrolle über das Spielgeschehen erlangt und gewann schliesslich 5:1.

War Earl aus Bieler Sicht der Mann des Spiels, überzeugte aufseiten der Burgdorfer Silvan Delb. Im letzten Drittel, als die Überlegenheit des Profiteams grösser wurde, vereitelte er mehrere Grosschancen und musste sich nur noch zweimal geschlagen geben. Konnte das Heimteam mit Leistung seiner Spieler sehr zufrieden sein, dürfte die Klubleitung über das Zuschauerinteresse leicht enttäuscht gewesen sein. Präsident Dieter Blaser hatte mit 800 bis 1000 Zuschauern gerechnet. Verfolgt wurde die Partie von 713 Besuchern.

Delbs Leistung fand auch bei den Gästefans Anklang. Die Bieler Anhänger skandierten mehrmals den Namen des Burgdorfer Torhüters und feierten ihn auch nach Spielschluss. «Das ist mir noch passiert», meinte der 23-Jährige. «So soll der Cup auch sein. Etwas Spezielles, an dem ­alle Freude haben.» Delb war mit der Darbietung seines Teams generell zufrieden. «Wir haben Gas gegeben. Dass man irgendwann merken würde, dass Biel drei Klassen höher spielt, war klar.» Achtbar aus der Affäre gezogen aber hat sich Burgdorf allemal.

(Berner Zeitung)