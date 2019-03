Und dann ist Chris DiDomenico nicht mehr zu bremsen. Der Kopf des Langnauer Topskorers ist bedrohlich rot angelaufen, als er Richtung Tribüne stampft, sich ein Wortgefecht mit Rapperswiler Fans liefert.

Pascal Berger aber gelingt es, DiDomenico zurück zu halten, ihn in die Garderobe zu spedieren. Es ist ein passendes Ende für einen völlig missratenen Langnauer Eishockeyabend, an dem nur noch Frust übrig bleibt.

2:5 unterlagen die SCL Tigers dem Tabellenschlusslicht Rapperswil-Jona. Damit vergaben sie die erste Chance, sich vorzeitig das Playoff-Ticket zu sichern.

Entsprechend bedient war Heinz Ehlers nach der äusserst schwachen Darbietung seiner Mannschaft. «Der Gegner war gut. Aber von uns war das unglaublich schlecht, ich bin unglaublich enttäuscht», meinte der Däne mit stechendem Blick.

Zumindest an der Unterstützung fehlte es den SCL Tigers am Obersee nicht: Viele Fans waren nach Rapperswil gereist, in der Hoffnung, eine grosse Playoff-Party feiern zu können. Und in Langnau wäre die Mannschaft gar mit einem Feuerwerk empfangen worden. Doch weil sie zuvor den Zündknopf nicht gefunden hatte, blieb es eine ruhige Nacht im Emmental.