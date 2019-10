Dem SCB reichen drei Punkte zum Weiterkommen

Zwar ist richtig, dass bei Punktgleichheit zwischen Skelleftea, Kärpät Oulu und Bern die Schweden aufgrund der Zähler aus den Direktbegegnungen (8 gegenüber je 5) vom Trio am besten und die Mutzen aufgrund der schlechteren Tordifferenz gegenüber Kärpät am schlechtesten dastünden.

Doch Letzteres wäre nicht entscheidend, wie CHL-Sportdirektor Alexander Jäger dem SCB nun per E-Mail mitteilte. Skelleftea wäre Gruppensieger; der zweite Achtelfinalist würde nur noch im direkten Vergleich zwischen dem finnischen Vertreter und dem Schweizer Meister ermittelt. Und dieser fällt zugunsten des SCB aus, weil der 3:2-Sieg nach Verlängerung aufgrund der höheren Anzahl Plustore in der CHL wertvoller ist als der 2:1-Erfolg der Finnen nach Penaltyschiessen.

So weit, so kompliziert. Dem SCB kommt das Reglement dieses Mal freilich entgegen. Gewinnt Kari Jalonens Team am Dienstag in Grenoble in der regulären Spielzeit, steht es im Achtelfinal – unabhängig davon, wie anderthalb Stunden zuvor das Duell zwischen Kärpät und Skelleftea ausgegangen ist.

Sollte sich Skelleftea wie daheim auch in Oulu in 60 Minuten durchsetzen, würde dem SCB ein Punkt zum Weiterkommen genügen. Doch die Mutzen wollen sich eine Zitterpartie ersparen. Die Berner nehmen den zweiten Match gegen Frankreichs Meister sehr ernst, jedenfalls reisen sie schon am Montag an.