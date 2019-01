Als ich am Dienstag die Zeitung durchblätterte, blickte mir ein bekanntes Gesicht entgegen. Aber etwas war anders bei diesem Mann. Er trug ein schön gebügeltes weisses Hemd und einen Veston, und sein Haar war gekämmt – er sah so anders aus als der emotionsgeladene, zerzauste Mann, der jeweils an der Bande herumtigert und tobt. Arno Del Curto ist also der neue Coach der ZSC Lions. Aber welchen Arno werden wir heute bei seinem Einstand in Langnau sehen?