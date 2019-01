Arno Del Curto, Sie werden gerade als neuer ZSC-Trainer vorgestellt. Ihr erster Eindruck?

Das ist hier ganz etwas anderes als in Davos. Dort hatten wir so gut wie nie so grosse Presskonferenzen. Auch das muss ich wahrscheinlich nun lernen. Aber wie Sie sehen, habe ich ein Hemd angezogen und ein Jackett.