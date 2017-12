Del Curto: «Ich ziehe den Hut vor dem SCB»

Sie haben beim Anlass «Jugend trainiert mit Stars» mehr Autogramme gegeben als die Spieler. Macht Sie das stolz?

Arno Del Curto: Wo denken Sie hin! Ich habe mit den Kindern Seich gemacht, damit bei ihnen ganz früh die Angst verschwand, damit es locker wurde. Deshalb kamen sie am Ende zu mir für die Autogramme. Spass vermitteln, darum geht es doch. Spass gehört zum Spengler-Cup.

Wie würden Sie die Faszination Spengler-Cup beschreiben?

Jubel, Trubel, Heiterkeit, Feststimmung. Das Jahr ausklingen lassen. Auch mal einen über den Durst trinken. Ein Treffen der Hockeywelt. Früher kamen die Russen, Dynamo Moskau, ZSKA Moskau, dieses Jahr sind das Team Canada und das Schweizer Nationalteam kurz vor Olympia hier. Der Spengler-Cup hat die Schweiz über Jahre hinweg dem internationalen Hockey nähergebracht.

Aber das Teilnehmerfeld hat an Klasse eingebüsst.

Riga ist in der KHL schwach, würde aber in der National League mitspielen – und zwar nicht um den Abstieg. Aber es wird bei all den Terminen tatsächlich immer schwieriger, ein gutes Teilnehmerfeld zusammenzubringen.

Ist die Teilnahme des Schweizer Nationalteams eine Aufwertung?

Absolut.

Die Aufmerksamkeit liegt auf der Schweiz, nicht auf dem HCD.

Wunderbar! Hoffentlich kommt die Schweiz jedes Jahr. Und hoffentlich kommt noch ein NHL-Team dazu.

Ein NHL-Team am Spengler-Cup: Das dürfte ein Traum bleiben.

Passen Sie auf. Wir haben vor ­einigen Jahren Versuche in diese Richtung gestartet. Sehr wahrscheinlich wird das tatsächlich nicht realisierbar sein. Aber vielleicht kommt plötzlich jemand, der fünf Millionen Franken auf den Tisch knallt und ein NHL-Team in Davos sehen möchte.

Viele Leute hoffen auf den Vergleich Schweizer Nationalteam gegen Davos. Sie auch?

Nein.

Reizvoll wäre das doch allemal, wie ein Vergleich zwischen Basel und der Schweiz im Fussball.

Da würde das Nationalteam gewinnen.

Und im Eishockey?

Ebenfalls. Wir dürfen nicht träumen. Ich bin schon froh, wenn es keine zusätzlichen Verletzten gibt. Wir traten diese Saison teilweise mit zwei Ausländern an, acht Spieler waren gleichzeitig verletzt. Das stinkt mir gewaltig. Ich kann nicht spielen lassen, was mir vorschwebt. Viele Verletzte, viele Partien, da kannst du nicht in jedem Match Druck machen; Pressing, Gegenpressing, das geht nicht. Du solltest auf die Defensive setzen. Aber das ist nicht unser Stil, darauf habe ich keine Lust.

Nun, Davos steht in der Meisterschaft auf Platz drei und hat dreimal in Folge gewonnen.

In den letzten Wochen wurde die Meisterschaft abgewertet.

Wie meinen Sie das?

Die Liga entschied, die Ausländer für Länderspiele ihrer Nationalmannschaften freizugeben. Das gibts doch gar nicht. Das war für einige Klubs wie etwa für Freiburg nicht fair. Zusätzlich fehlten die U-20-Nationalspieler. Mit diesem Entscheid wurde unsere Meisterschaft abgewertet. Basta! Keine Diskussion! Alle Klubs haben das so entschieden, die Hockey­schweiz hat falsch entschieden, der HC Davos ist mitschuldig. Ausländer weg, U-20-Spieler weg, Verletzte, voller Spielplan: Wie soll das funktionieren? Nun sind wir am Spengler-Cup, am 2. Januar geht die Meisterschaft weiter, am 4. Januar spielen wir Cup...

... im Halbfinal in Biel. Ist der Cupsieg kein Anreiz?

Doch, ja, aber...

... aber...

...unser volles Programm. Sie kennen die Geschichte: Als ich auf die Champions Hockey League setzte, war mir der Cup egal. Ich bin ein ehrlicher Mensch, ich zog das durch und wurde dafür hart kritisiert. Vielleicht wäre es gut, würden wir jetzt den Cuptitel holen. Dann würde es heissen: Ja, Davos und Arno wollen auch im Cup gewinnen. Ich weiss beim besten Willen noch nicht, mit welchem Team wir antreten werden. Am Spengler-Cup musste ich zum Auftakt sogar Andres Ambühl schonen. Wir ­haben zu viele Spiele.

Das nächste in der Meisterschaft bereits am 2. Januar gegen Bern.

Was Bern in dieser Saison zeigt: Da kannst du als Gegner nur den Hut ziehen.

Wie erklären Sie sich den SCB-Vorsprung von 18 Punkten auf die Konkurrenz?

Mit absoluter Klasse. Bern hat Genoni, unseren Goalie. Und vor allem: Bern hat unter Kari Jalonen gelernt, Spiele zu gewinnen.

Wie lernt man das?

Mit einem guten Coach, mit Klasse, mit der richtigen Einstellung. Bern hat eine gute Scheibenkontrolle, eine perfekte zweite Welle, Bern ist vor beiden Toren präsent. Die Spieler wissen, wann sie ins ­Forechecking gehen müssen und wann nicht. Jalonen war am Mittwoch bei mir, ich habe ihm das alles gesagt. Ich sagte aber auch: Es würde mich aufregen, würde er im Frühling seinen sechsten Meistertitel als Trainer holen. Dann hätte er gleich viele wie ich.

Auch Sie wissen, dass der Qualifikationssieger nicht automatisch Meister wird.

Der SCB wird souverän, souverän, souverän den Viertelfinal überstehen.

Und danach?

Wird er souverän den Halbfinal überstehen.

Und danach?

Wird er souverän den Final gewinnen – sehr wahrscheinlich. Einzig der ZSC verfügt über dieselbe Klasse im Kader. Er könnte die Berner fordern.

Und Davos?

Auch wenn Sie mir nun Tiefstapelei unterstellen werden: Wir haben diese Klasse nicht. Wir hatten sie, aber zurzeit haben wir sie nicht. Ja, wir können gefährlich sein. Aber die Kirche muss im Dorf bleiben.

Das ist eine harte Erkenntnis.

Wir verfügen über zwei junge Goalies, die mitten in ihrer Entwicklung stehen. Seit drei Jahren tätigen wir kaum Transfers bei den Schweizern. Nun konnten wir immerhin Luca Hischier aus Bern verpflichten.

Was erhoffen Sie sich von ihm?

Extrem viel. Hischier soll den Knoten lösen und seinem Bruder nacheifern. Bei mir wird er eine andere Rolle erhalten als in Bern.

Den umgekehrten Weg geht Grégory Sciaroni.

Wenn, wenn, wenn Sciaroni endlich verletzungsfrei und wieder frei im Kopf ist, dann wird Bern noch stärker werden. Aber noch spielt Sciaroni bei uns, und noch ist Spengler-Cup.

Welche Vorsätze nehmen Sie sich für den Jahreswechsel?

Zufrieden sein in der schönen Schweiz. Demütig sein. Den Neid verschwinden lassen. Mehr Miteinander. Nun hat Arno das Wort zum Sonntag gesprochen. Aber es ist so, dass überall zu viele Leute versuchen, den anderen Knüppeln zwischen die Beine zu legen. Leider werden all meine Vorsätze nichts bringen.

Das klingt doch sehr fatalistisch.

Ich habe diese Woche eine Dokumentation gesehen über Syrien, wo die Bevölkerung samt Rebellen von Regierungstruppen eingekesselt wird, damit die Leute aushungern. Du siehst die Rippen der Kinder, blickst in die knöchernen Gesichter, du weisst, die Kinder werden sterben, die Mütter sitzen daneben, hilflos. Wenn dir solche Bilder kein schlechtes Gefühl geben, dann hast du keine Gefühle. Das sind die wirklichen Probleme! Da kann ich doch kein Problem damit haben, dass der SCB besser ist? Ich habe grossen Respekt vor dem SCB, ich ziehe meinen Hut – das ist keine Plauderei. Klar ist natürlich auch, dass wir den Bernern ein Bein stellen wollen.

Wir haben übrigens zum ersten Mal nicht über die Frage diskutiert, ob Sie tatsächlich noch Trainer in Bern werden.

Der Zug ist abgefahren. Ich habe Jalonen gesagt, er solle intensiv Deutsch lernen, weil er noch zehn Jahre in Bern arbeiten werde. Fünf mindestens. Wie alt ist er?

Jalonen wird bald 58 Jahre alt.

Gopferdelli, so jung! Dann macht er noch zehn Jahre. (Berner Zeitung)