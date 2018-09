Was halten Sie von Statistiken?

Mikael Johansson: Sie sind natürlich sehr wichtig. Jeder Spieler schaut darauf, auch die, die sagen, es sei ihnen egal. In dieser Beziehung sind doch fast alle Profis etwas eitel.

Der Schweizer Hockeyfan neigt dazu, ausländische Stürmer ­primär nach deren Toren zu ­beurteilen . . .

. . . nur Tore also! (lacht) Ich bin nie einer gewesen, der Tor um Tor geschossen hat. Man muss die Statistiken genau lesen: Steht einer häufig bei Gegentoren auf dem Eis? Darf er im Powerplay und Boxplay spielen? Bei mir sind es die Assists, die hervorstechen. Ich bin eher der Spielmacher, suche wann immer möglich den freien Mitspieler. Klar möchte ich häufiger treffen. Aber ich bin kein egoistischer Typ. Das zieht sich übers ganze Leben hin.

Inwiefern?

Auch im Privatleben schaue ich zuerst auf die anderen. Mir ist es wichtig, dass es den Leuten um mich herum gut geht; ich will sie spüren lassen, dass ich mich um sie kümmere. Auch wenn ich oft weit weg von daheim bin.

In den letzten zwei Jahren spielten Sie für sechs verschiedene Clubs. Sie wurden in Russland entlassen, erhielten in Davos nur einen Vertrag für einen Monat. Wie lebte es sich weitgehend ohne Planungssicherheit?

Da muss ich etwas vorausschicken: Nach Russland zu gehen, das war der grösste Fehler meines Lebens.

Weshalb?

Ich erlitt eine Hirnerschütterung, wurde aber zum Spielen gezwungen. Ich sagte: «Hey, das geht so nicht, das ist viel zu gefährlich.» Kurz darauf wurde ich in Togliatti gefeuert. Dagegen unternehmen konnte ich nichts. Die einflussreichen Leute in der KHL machen, was immer sie wollen. Das ist eine andere Kultur, dort werden Leute auf eine Art und Weise behandelt, wie man sich das hier gar nicht vorstellen kann.

Haben Sie das Ganze verarbeitet?

Ja, aber der Sommer 2017 war schwierig gewesen. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich den Spass am Eishockey verloren. Mir fehlte die Lust zum Trainieren. Ich war daheim in Schweden und fragte mich: War es das jetzt mit meiner Karriere? Die Motivation fehlte, deshalb unterschrieb ich eine Zeit lang keinen Vertrag. Offenbar gibt es solche Phasen im Leben – ich bin froh, dauerte das Ganze nicht allzu lange. Seit ich in der Schweiz bin, ist alles wieder wie früher.

Ist das Niveau in Schweden höher als in der National League?

Die Ligen sind kaum vergleichbar. Eishockey in Schweden ist taktisch geprägt. Alle Spieler sind sehr gut ausgebildet, darum ist es nicht einfach, sich zu entfalten. In der Schweiz geht es permanent rauf und runter, fast bei jedem Einsatz kriegt man eine Torchance. Alles ist ein wenig wilder. Aber Bern hat kürzlich in der Champions League Växjö geschlagen – den schwedischen Meister. Und auch Langnau wäre in meiner Heimat nicht chancenlos.

Was schätzen Sie an Langnau?

Es gibt wohl nicht viele Vereine, in denen es so familiär zu und her geht. Jeder hilft jedem, man fühlt sich nie alleine. Hier ist es ruhiger als bei den grossen Teams. Aber der Druck ist trotzdem spürbar.

Zumal von fünf Ausländern nur vier spielen können.

Am Freitag war ich dabei, am Samstag nicht. Es ist klar: Du musst dich unverzichtbar machen, dem Trainer gar nicht die Chance geben, dich draussen zu lassen. Ich muss meine Stärken ausspielen, vor allem im Powerplay, in dem Langnau letztes Jahr Probleme bekundet hatte. Das Verhältnis unter uns Ausländern ist sehr gut. Auch wenn wir sehr unterschiedliche Charaktere sind, introvertierte, extrovertierte. Jeder ist auf seine Weise speziell.

Speziell ist bei Ihnen vor allem Ihr Hobby.

Sie meinen die Pferderennen?

Ihr Pferd soll sehr schnell sein.

Es ist ein junges Tier. Wir sind vier Besitzer, einer davon ist Magnus Nygren, der in Davos spielt. Anfang September reisten wir nach Malmö an ein sehr bedeutendes Rennen, unser Pferd holte Platz 2. Wir hatten ja keine Ahnung gehabt, wie schnell es ist. Es hat uns die Spesen mehr als entschädigt (lacht).

Das heisst?

Wir kassierten über 200 000 Franken! Pferderennen sind eine grosse Sache in Schweden. Die Zeitungen berichten intensiv, in Malmö waren etwa 12 000 Zuschauer dabei. Wir wollen das Pferd nun häufiger laufen lassen, schon am Samstag findet das nächste Rennen statt. Dannzumal aber ohne mich.

(Berner Zeitung)