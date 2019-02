Eigentlich profitiert nur eine Sturmlinie, jene mit Bodenmann/Suter/Hollenstein, vom neuen System …

Das waren aber schon klar mehr als neun Spiele lang unsere besten Spieler. Ein Simon Bodenmann zum Beispiel: Er ist jeden Tag parat, ist ein Profi. Genau darum möchtest du Spielertypen wie ihn im Team haben. Du kannst sie in allen Situationen einsetzen. Natürlich hat auch er Schwankungen und schlechte Spiele. Aber ein wirklich guter Profi hat eben weniger Schwankungen im seinem Spiel. Und wir haben im Moment einige Spieler, die nicht so spielen, wie das alle erwartet haben.

Welche Massnahmen sind nur acht Spiele vor Qualifikationsschluss noch möglich? Ein weiterer Coach-Wechsel, wie das vielleicht hier und dort schon thematisiert wird, würde das Team ja auch nicht wirklich in die Verantwortung nehmen …

Solche Gedanken sind mir fern, damit habe ich mich nicht einmal eine Sekunde lang beschäftigt. Wie gesagt: Wir können die Spieler möglichst gut vorbereiten und ihnen helfen. Aber grundsätzlich müssen die Spieler aufs Eis gehen mit Einsatzbereitschaft und Leidenschaft. Es geht nur noch darum, das Playoff zu erreichen, um nichts mehr anderes.

Aber eben: Es ist nur eine Linie, die mit dem neuen System wirklich gut umgeht. Was ist mit dem Rest? Können die es nicht? Wollen die es nicht?

Egal, ob es ein «Aubin-System», ein «Arno-System» oder ein «Hans-Kossmann-System» ist: Wir hatten unter all diesen Trainern gute und schlechte Spiele. Konstante Leistungen sahen wir aber nur im Playoff 2018. Und auch dort verloren wir rund ein Drittel der Spiele. Damit du zwei Drittel der Spiele gewinnst, musst du jeden Tag und in jedem Match 100 Prozent geben. Ansonsten kannst du es vergessen. Das hat mit Professionalität zu tun.

Sie glauben immer noch an ein Happy End?

Im Moment denke ich nur daran, das Playoff zu erreichen.

Viele Spieler waren bereits letzte Saison dabei, als es ähnlich harzig zu und her ging zu diesem Zeitpunkt. Am Ende wurden sie Meister. Also denken viele jetzt doch «Das kommt schon gut …»

Ich weiss nicht, was in allen Köpfen vor sich geht. Es muss einfach etwas Positives kommen nun. Es kann nicht sein, dass wir nach jedem zweiten Match immer über diese Fragen diskutieren müssen. All Ihre Fragen, die Sie mir jetzt stellen, die stellen wir uns intern ja auch. Aber nur die Mannschaft kann die Antworten liefern.

Was stimmt Sie selbst positiv, dass es reicht fürs Playoff?

Wenn wir genau das machen, was uns gesagt wird, wenn wir mit der Intensität vom Zug-Match spielen, dann werden wir öfter gewinnen als verlieren. Ich sagte das schon vor dem Trainerwechsel, ich sage das jetzt nochmals: Es geht am Ende gar nicht um den Trainer, sondern nur darum, wie man diese Mannschaft wecken kann.

Wick gegen Wick: Roman fällt unbestimmte Zeit aus



Wenn es nicht läuft, kommt oft auch noch Pech dazu. Der unglückliche Zusammenstoss von ZSC-Stürmer Roman Wick mit seinem Genfer Namensvetter Jeremy am Dienstagabend hat Folgen für den Zürcher.

??Roman Wick, der erst seit kurzem wieder im Lineup der @zsclions ist, schied heute erneut verletzt aus! ????Gute Besserung! pic.twitter.com/zyzRFVswZj — MySportsCH (@MySports_CH) 12. Februar 2019

Wie die ZSC Lions mitteilen, hat Roman Wick eine Innenohrerschütterung erlitten, wie lange er ausfällt, ist im Moment noch offen. Der ZSC-Stürmer war hinter dem eigenen Tor ohne gegnerischen Einfluss gestürzt. Just im Moment, als er aufstehen wollte, kam von hinten Jeremy Wick angebraust, der den Zusammenprall mit einem Sprung über Roman Wick verhindern wollte. Dabei traf der Genfer den Zürcher mit dem Knie am Kopf.