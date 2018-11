Das Unglück kam von hinten

Das Unglück geschah in der Stadt des Glücks, Las Vegas. Und wenn alles Gute wirklich von oben kommt, dann kam hier das Schlechte von hinten. Sven Bärtschi lag plötzlich am Boden, in der Mitte des Spielfelds, der Blick eine Mischung aus Schmerz, Erstaunen und Wut. Tomas Hyka, tschechischer Stürmer der Vegas Golden Knights, war zuvor angebraust, Schulter und wohl auch Ellbogen voran, fuhr Bärtschi über den Haufen.