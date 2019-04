Das Plexiglas schlägt zurück

Sie haben den Turnaround geschafft. Nach zwei Niederlagen in Serie fand Biel in Bern zum Siegen zurück. Damit kann der EHC am Samstag mit einem weiteren Erfolg in den Final einziehen. Beim 2:0 vom Donnerstagabend brauchte es einen grossartigen Goalie Jonas Hiller und eine Portion Glück. Also genau das, was am Dienstag beim 2:5 zuhause gefehlt hatte.