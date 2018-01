Das Phantom der Lässigkeit

Ein Phantom geistert in den Hallen herum, in denen der SC Bern spielt: das Phantom der ­unbewussten Lässigkeit. Woher kommt es? Wie sieht es aus? Was tut es? Wie bändigt man es?

Auf die ersten drei Fragen gibt es immerhin Antworten: Es kommt von einem zu grossen Vorsprung. Es macht sich bemerkbar in Form einer gewissen Genügsamkeit. Und es tut dem Spiel nicht gut, mündet hin und wieder gar in einer Niederlage. So wie am Dienstagabend in Lausanne.

Bloss wie man es bändigt, auf diese Frage gibt es keine einfache Antwort. Sie ist Stoff für Sportpsychologen – und selbstredend für Trainer. Als Luxusproblem ist das Phantom im Grunde ein gern gesehener Gast. Es zeugt von einer hervorragenden Ausgangslage und also von guter vorgän­giger Arbeit.

Entsprechend reagiert SCB-Trainer Kari Jalonen auf Fragen dazu so lässig, wie seine Spieler auf dem Eis ihre Runden drehen. Er wisse schon, sagte er im Vorfeld des Spiels am Dienstag, mit welchem Rezept er das Problem angehen werde. Er gebe es nur nicht preis.

Rezept noch nicht begriffen

Was auch immer sein Rezept sein mag: So richtig begriffen haben es seine Spieler noch nicht. Eine der Eigenheiten der unbewuss­ten Lässigkeit ist ja, dass sein Team eher selten über die gesamte Spieldauer bei der Sache ist.

Bislang war es eher so, dass sie die Konzentration irgendwann einmal verloren, weil sie mit zwei oder drei Toren Vorsprung führten. Am Dienstag gab es Abwechslung. Sie zündeten ein Startfeuerwerk und freuten sich dann für den Rest des ersten Drittels darüber. Zur Strafe kassierten sie zwei Gegentreffer.

Lausanne nahm die Nachlässigkeiten des Meisters so gerne an. Das Team von Yves Sarault steckt in der genau gegenteiligen Lage: Jede Partie ist ein Finalspiel, jeder Punkt zählt, jede Niederlage könnte die eine Nieder­lage zu viel sein.

Entsprechend ernsthaft und engagiert gingen die Waadtländer zur Sache. Nebst den beiden Treffern kamen sie im ersten Abschnitt zu vier weiteren hervorragenden Chancen.

Und als sie für fast zwei Minuten in doppelter Unterzahl spielen mussten, wehrten sie sich, als ginge es um ihr echtes Leben. Mark Arcobello und Mason Raymond vertändelten in diesem Powerplay leichtsinnig Pucks und waren so etwas wie das SCB-Sinnbild jener Phase.

Immerhin, die Berner waren stolz genug, sich nicht dominieren zu lassen. Ab dem zweiten Drittel erwachten sie, spielten aggressiver, und als sie ebenfalls zwei Minuten lang in doppelter Unterzahl spielen mussten, zeigten auch sie Kämpferherz. Von da an war es eine äusserst spannende und schnelle Partie, und die hohe Intensität entschädigte für die vielen Fehlzuspiele und Missverständnisse.

«Wir haben noch zu wenig gelernt»

Die Höhepunkte aus Berner Sicht waren diese zwei Minuten in Unterzahl sowie die beiden Scharfschüsse von Ramon Untersander, die für die ersten beiden Tore sorgten. Aber am Ende reichte es für einmal nicht, weniger als 60 Minuten gut zu spielen, nur wenige helle Momente zu haben und trotzdem zu gewinnen. Und das kann auch sein Gutes ­haben.

«Wir haben noch zu wenig gelernt», sagte Justin Krueger nach Spielschluss, und er hob die Entschlossenheit des Gegners hervor: «Der Match hatte Playoff-Charakter.»

Ende des ersten Drittels hatte der Deutsche eine Torgelegenheit, als das Tor offenstand, die Scheibe aber über seinen Stock holperte. Und eine Minute vor Spielschluss versuchte er es mit einem Scharfschuss. Es war schon zuvor kein einfacher Tag für ihn gewesen.

Bundestrainer Marco Sturm nominierte ihn nur als Ersatz für die Olympischen Spiele. Aus seiner Enttäuschung machte Krueger kein Geheimnis. Thomas Rüfenacht fehlte übrigens erneut, aber es hatte zum Glück nichts mit seiner soeben kurierten Gehirnerschütterung zu tun. Er war «nur» krank.

Telegramm: Lausanne - Bern 5:3 (2:1, 1:1, 2:1) 6547 Zuschauer. - SR Hebeisen/Wiegand, Bürgi/Progin.

Tore: 3. Heim (Untersander) 0:1. 11. Conz 1:1. 14. Froidevaux (Junland/Ausschluss Andersson) 2:1. 25. Untersander (Raymond/Ausschlüsse Gernat, Schelling) 2:2. 39. Antonietti (Vermin) 3:2. 46. Arcobello (Ebbett, Bodenmann) 3:3. 58. Schelling (Froidevaux) 4:3. 60. (59:57) Danielsson 5:3 (ins leere Tor).

Strafen: je 4mal 2 Minuten.

PostFinance-Topskorer: Jeffrey; Ebbett.

Lausanne: Huet; Junland, Borlat; Genazzi, Gernat; Schelling, Frick; Nodari, Fischer; Zangger, Jeffrey, Danielsson; Antonietti, Vermin, Herren; Ryser, Froidevaux, Conz; Kneubuehler, Miéville, In-Albon.

Bern: Genoni; Untersander, Blum; Andersson, Gerber; Kamerzin, Krueger; Burren; Bodenmann, Arcobello, Kämpf; Hischier, Haas, Scherwey; Berger, Ebbett, Raymond; Meyer, Heim, Randegger.

Bemerkungen: Lausanne ohne Trutmann, Walsky (beide verletzt) und Pesonen (überzähliger Ausländer), Bern ohne Moser, Noreau, Pyörälä (alle verletzt) und Ruefenacht (krank). - Timeout Bern (59.). (Berner Zeitung)